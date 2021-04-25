（更新：內容、新增動新聞）台灣面臨73年來史上最嚴峻乾旱，中南部成重災區，民眾期待已久的甘霖終於降下，今、明兩日全台灣都會落雨，本周中期亦會有另一輪的雨勢，可是，距離「紓解旱象」還遠遠不夠。不過長時間沒降雨的高雄，今日清晨起降雨，持續個多小時，不少網友分享今晨降雨的影片，有網民更說：「被雨聲吵醒覺得開心！」亦有晨運的民眾，帶着雨具在雨中散步。

今天早上5時20左右，烏雲掩蓋高雄市區的天空，接着便開始叮叮咚咚的下起了小雨，雨勢斷斷續續，下了近1個小時。晨運的民眾有人早已備好雨具在雨中散步，也有人見雨勢漸大，趕緊跑進便利店購買輕便雨衣。

民眾對久違的甘霖反應不一，有人覺得很久沒下雨了，雖然有點不方便，但是很高興希望能下久一點；也有人則認為，雨勢那麼小，對紓解旱象好像沒甚麼幫助。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，高雄市甲仙區今早有逾100毫米雨量，讓久旱未雨的高雄市民歡喜不已，不過南水局統計今天高屏溪攔河堰的川流量，每秒仍維持3.8立方公尺，顯示在主要集水區，降雨相當有限。

中央氣象局預報員張承傳指出，今、明兩日受華南雲雨區東移影響，全台灣都有機會短暫落雨，但仍以北部、東半部為主。全台氣溫則受到水氣影響稍為下降，北台灣最高氣溫降至24℃，其他地區則為28至29℃，明日（26日）降雨情況稍微趨緩。

不過張承傳指出，到周四（29日）鋒面南下，雨勢將比今明兩日更加明顯，中部以北以及中南部山區均有降雨機率，周五（30日）鋒面遠離台灣，屆時又將恢復為晴朗穩定的天氣，各地白天暖熱。

三立氣象專家吳德榮則分析，連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，可算是進入「梅雨季（5、6月）前奏」，雖然可望濕潤部份乾涸的水庫，但降雨量離「紓解旱象」的目標還差很遠，後續還得仰賴5、6月的降雨量。他也提醒民眾，雖然期盼降雨，但進入汛期後對各種可能產生的氣象災害，例如雷擊、強風、冰雹以及水浸等，亦需要加強防範。

早前高雄地區實施減量供水，今早下雨後網友立刻分享影片並發文：「高雄終於也下雨了！」「被雨聲吵醒覺得開心！」網民也紛紛報告雨況：「第一次下雨那麼感動！」「前鎮也下雨囉！第一次被雨聲吵醒原來是如此開心」、「小港也在下雨囉！」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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