中國國家主席習近平今年2月才宣佈，內地脫貧攻堅取得全面勝利，9,899萬農村貧困人口全部脫貧，還形容為「創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟」。言猶在耳，央視卻踢爆陝西洛南當地有官員涉嫌在「脫貧」上弄虛作假，欺瞞中央。據悉，節目出街後，陝西省委、省政府高度重視，立即成立調查組對所報道提及的問題深入調查，有關調查結果將作公佈。

央視財經頻道周五（23日）晚播出的《經濟半小時》報道，地處偏遠山區的陝西省洛南縣，原為國家級貧困縣，去年2月，被排除出貧困縣序列。按照中央脫貧攻堅的要求，村中需要把無勞動能力、無生活來源等的「五保戶」 （指向符合條件獲政府供養的貧困人士，提供保吃、保穿、保住、保醫、保葬等五項生活保障）集中安置。然而，洛南縣靈口鎮上河村的五保戶集中安置點，早在2019年已計劃開放，至今卻仍未完全將當地五保戶安置到該處，相反卻被附近地盤工程隊所佔據。

有村民指，安置點房舍修建工程其實從沒完工，有關方面當日為了迎合上級脫貧攻堅的驗收檢查才匆忙修繕，食水管道還沒接通，村裏幹部就急着讓五保戶們集中住進去。隨着洛南縣被公佈摘帽脫貧後，這些五保戶的生活狀況亦早已無人理會。有人住進安置點的房舍，從第一天開始就一直沒自來水供應。

貧困戶程線軍表示，幾年前，他咬緊牙關、東拼西湊買來了一輛拉水用的三輪車，駕駛半個多小時到村外蓄水池取水，一次最多可以拉一噸水。他說：「夏天就是一罐水用十幾天、二十天，去拉一回水至少得兩小時，兩小時燒油就得二三十塊錢。」

靈口鎮三星村同樣是2019年退出貧困村序列，但當地村民指，家中水龍頭從沒自來水，村內十幾戶人家靠一處直徑不到兩米的水池取水，但水面漂浮不同雜物。

為了解決食水難題，三星村村民想盡各種辦法，除了去水窪挑水，村民還在房檐上鋪設管子，雨季來臨時就可以把雨水收集到自家地窖裏去。

當地村民曾到洛南縣扶貧開發局，要求解決食水供應問題，但工作人員竟說：「水不是我們管的事情，是水利局管。」陝西省洛南縣水利局則推搪，一直不知道當地供水情況。央視記者曾隨同村民往水利局了解，但辦公室工作人員一見記者拍攝，便上前搶走記者手機，並要求記者立刻離開。

面對當地官員的不作為，央視記者也很無奈。諷刺的是，水利局門口有一塊展板寫着：「深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，強化責任擔當，堅決打贏脫貧攻堅戰」。

央視記者最後忍不住說：「五保戶安置點，住的並不是五保戶；無水可用的村鎮，水利部門竟然『政績斐然』；面對質問，當地幹部在意的卻是誰家的親戚如此大膽。『脫貧摘帽不是終點』，這是中央斬釘截鐵的工作要求。脫貧攻堅更不是紙上談兵，個別基層部門欺上瞞下的做法讓脫貧攻堅的成果打了折扣，貧困的帽子可以摘下，攻堅的成果容不得半點摻假。」

央視 / 陝西省人民政府新聞辦

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