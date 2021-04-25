台灣台北市驚傳槍擊貓貓的惡劣事件！文山區景美捷運站附近一隻家貓，昨（24日）在自家露台曬太陽時，突遭人以疑似氣動式鎮暴槍射擊出的直徑17mm硬塑膠彈射中頭部，所幸手術後順利起出子彈，貓貓無生命危險。飼主怒極報警，轄區文山二分局翻查閉路電視緝兇，已鎖定對象，近日將傳喚到案說明。此外，雲林縣一名廖姓大學生前年底虐死當地一隻受歡迎流浪狗「阿魯」，近日被揭獲緩起訴處分，有動保界人士批評處分過輕，《動保法》形同虛設，難達警惕作用，司法人員應該再教育。

有網民昨晚在Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，指他24日從朋友家中離開後不久，就接到朋友傳來的訊息，指家裏貓貓在露台曬太陽，卻遭人惡意開槍攻擊，「剛做完筆錄（錄口供），也連絡（聯絡）上律師」。

「這年頭的人類是有甚麼問題，居然狠心到拿槍到別人家陽台（露台）開槍！」據該名網民指，犯人是走在露台旁邊連開2槍，「第一槍沒打中，因聲音太大驚動到貓咪主人，友人隨即跑到陽台查看時，對方竟還開第二槍，第二槍直接打中貓咪臉部，貓咪中彈後口吐鮮血痛到在地上打滾」，友人嚇得趕緊用毛巾將貓貓包裹起來，送到動物醫院搶救，慌亂之中沒有注意到露台附近有沒有槍手，但刑事局也已派員到場做彈道比對，盼能早日抓到兇手，網民並呼籲大家「也小心自己的毛小孩在陽台上的安全問題」。

眾多網民看到消息後，對中槍貓貓感到不捨，紛紛留言痛罵：「好可惡！貓咪痛到哭了，希望犯人快找到！」「太誇張了吧！到底甚麼心態啊那個人。」「可惡至極，抓到告死他！」「黑的硬彈，看起來像co2動力的鎮暴槍彈！」「怎麼有這種人渣！不馬上現世報真的沒天理！希望貓咪可以順利康復。」「犯人有心理變態吧！今日欺負小動物改天會不會欺負小朋友？真的很可怕。」

當地警方表示，接報後已翻查閉路電視及通知市府動保處，並派鑑識小組到場採證。所幸中槍貓貓經手術後順利取出子彈，並無生命危險。而根據取出的子彈研判，疑似為氣動式鎮暴槍射擊出的硬塑膠彈，目前已鎖定特定對象，將盡快傳喚他到案。

同類的殘忍虐殺小動物案件不止一宗，前年10月，雲林縣一名國立虎尾科技大學廖姓男學生，便曾虐死雲林科技大學票選最受歡迎流浪狗「阿魯」。

台灣《蘋果新聞網》

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