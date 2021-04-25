內地經濟在中美貿易戰再加疫情的影響下，不似預期，中國官方為推動「內循環」，計劃提前自5月起啟動大規模「促消費」活動，其中包括將往年下半年才登場的「消費促進月」系列活動提前舉行，以加速推動消費市場回暖。

中國自2012年起開始舉辦「消費促進月」活動，但過去一般集中在下半年舉行。當局今年擬提前舉辦，主要是期望能加快促進消費回升和購買力釋放。

商務部發言人高峰今日在記者會上表示，商務部近期將組織展開全國「消費促進月」系列活動，其中包括舉辦第3屆全國「雙品網購節」，推出一批數碼化、網絡化、智能化的時尚新品，以及「絲路電商」夥伴國家的知名商品。

高峰指出，這一系列活動還包括「中華美食薈」活動，提振餐飲消費，以及「老字號嘉年華」活動，促進老字號商舖創新發展。今年還要辦好第1屆「中國國際消費品博覽會」等活動。

內地消費曾在疫情中遭受重創，但今年第1季，內地消費品零售總額年增率達33.9%，呈加速回升態勢，但整體規模還沒完全恢復到疫情前水準。

此外，中國居民消費目前仍受到一定程度制約，消費恢復還不平衡。部份行業、業態、品類及地區的消費恢復仍然較慢。

商務部消費促進司長朱小良表示，今年消費促進活動更注重「惠民實惠」，鼓勵各地方、各部門、各行業為活動製作「實折實扣」的優惠措施，同時更加突出新技術、新業態、新模式應用，並支持線上型文娛、醫療、教育、旅遊等服務同步促銷，更好滿足日益成長的消費新需求。

資料顯示，去年全國消費促進月在9月舉行，根據第三方支付平台監測顯示，活動期間全國消費總額4.24萬億元人民幣 （下同），比對上一個月增長8.7%。其中，商品消費額約2.63萬億元，較上一個月增長11.4%。

中新網／中央社

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