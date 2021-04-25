「我們終於有捷運了！」台中市長盧秀燕昨日在通車典禮上致辭時表示，從簽約到完工花了13年，終於等到這一天。台中捷運綠線於去年11月試營運，卻因列車聯結器故障停駛，經修復、重新試營運後，終於在昨日中午12時正式通車。出席儀式的總統蔡英文宣告「台中邁向捷運新時代」。通車後的中捷，起步價為20元新台幣（下同，約5.5港元）。

將延伸到大坑彰化

台中市政府昨日上午10時在中捷市政府站舉行通車典禮，總統蔡英文、前總統馬英九、市長盧秀燕等都有出席。蔡在致辭時表示：「很高興跟大家一起見證綠線的通車……經過多年的等待，現在台中的發展，進入了捷運的時代。」蔡還提到，未來綠線延伸到大坑和彰化，還有藍線的興建，中央也會透過前瞻基礎建設的特別預算，來支持中捷。中午前，現場已吸引民眾在捷運口排隊等搭車嘗鮮。

台中捷運從北屯總站出發，沿途經過舊社、松竹、四維國小、文心崇德、文心中清、文華高中、文心櫻花、市政府、水安宮、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日、高鐵台中等共設18站。起程票價5公里內20元，之後每增加2公里加5元（約1.3港元），票價最高50元（約13港元）。另有方便台中旅客發售的「一日票」120元（約33港元）、「24小時票」150元（約41港元）、「48小時票」250元（約69港元）。

台灣蘋果新聞網/中央社