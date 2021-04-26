（新增內容）中日官員近日就釣魚台問題隔空對罵，中國海警船又頻頻在釣魚台領海內巡航，宣示主權意味濃厚，亦讓爭端越演越烈。就在這敏感時刻，中國自然資源部今日發佈「釣魚島及其附屬島嶼地形地貌調查報告」，調查人員無法登島調查，都是靠遙感影像圖和地貌圖，進行專題調查研究，以持續跟蹤、掌握釣魚台及其附屬島嶼海底地形地貌狀況，進一步補充、完善基礎地理數據體系。

日本共同社引述消息人士報道，基於中方以「擁有釣魚島主權」為前提，公佈上述地貌調查報告，外務省已通過東京及北京的外交渠道，向中國提出抗議。

自然資源部公佈的調查範圍，包括釣魚台、北小島和南小島。研究人員透過衞星圖片，在釣魚台上分辨出島上中央山脈山脊線，顯示海拔362米的高華峯和海拔320米的神農峯，同時亦公佈釣魚台周邊水深30米範圍內的淺海地形圖。至於南、北小島，地形圖上則標示出因為強烈海蝕作用而出現的海蝕崖、海蝕平台、海蝕柱等海蝕地貌，北小島亦有從海上拍攝的觀測照片，顯示該島上兩個山峯獅峯（118米）與鷹峯（125米），以及包括蓮花石（62米）和孔明石（62米）等三個獨立尖岩。

中日台均表示擁有釣魚台主權，但由於議題相當敏感，一直鮮有派人真正踏足島上。去年10月，日本當局計劃對釣魚台列嶼進行研究，但強調研究將基於衞星影像，不會派人登島。日本沖繩縣石垣市去年更改釣魚台列嶼的行政區域名稱後，有意進一步登島更新主要島嶼上的行政標識，未來將向日本政府提出登島申請。至於保釣人士，對上一次登島已經是2012年8月15日。

中國海警在其微信公眾號透露，海警2301號艦艇編隊昨日進入釣魚台12海里內的領海範圍內巡航，雖然這不是中國海警船首次進入釣魚台領海，但近日中日關係惡化，令這次巡航特別引人關注。

另外，日本首相菅義偉周一（26日）與印度總理莫迪舉行電話會談，表達對中國試圖單方面改變東海、南海現狀，以及允許海警船開火的《海警法》的嚴重擔憂。而為實現「自由開放的印度太平洋」，雙方就雙邊及通過日美澳印「四邊機制」（Quad）合作的重要性達成共識。

自然資源部網站／共同社

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