黑龍江上周五（23日）發生瀕危東北虎闖村咬人事件。遭老虎咬傷的女村民李春香首次接受訪問，仍然留醫的她憶述，最初東北虎跑近時，未有為意，到發現時已在面前驚嚇至動彈不得，被咬一口仍不知痛楚，回家後才知受傷流血。

黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村村民李春香，被虎咬後25日首次接受訪問。她右肩部分肌肉損傷，有五處大小不等的傷口，目前已完成手術，復原情況良好，意識清醒，仍然留醫治療。

李春香表示，事發時正在地裏撿柴火，沒注意到有老虎，但發現有一輛汽車駛入田裏，感到奇怪。直至車上的司機（宋先生）喊了她一聲，自己才知道有隻老虎正撲向自己，但她當時已經被嚇呆，動彈不了。

而老虎咬了李春香一口後，便立即跑走。然後宋先生到了眼前才知道是來救自己的。

她表示，老虎撲上來時力度很大，咬了她一口，吼叫一聲後就跑開了，但當時並不覺得痛，自己就起來了，還整理了衣服，到家後才知道受傷出血了。

據宋先生表示，當時開的是新買的汽車，但也沒想多少，開車衝向老虎就是想趕緊救人。

另外，傷人的東北虎已於24日運抵牡丹江東北虎林園，25日提取老虎基因送檢，正在等待辨識結果。

《新京報》

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