解放軍不斷施壓，令到台灣海峽局勢緊張，周邊國家亦開始盤算應對策略。日本媒體報道，日本政府已針對如何讓自衞隊在在台灣海峽出現不同「事態」時作出應對，着手研究法律；包括若出現「存亡危機事態」時，可以行使「集體自衞權」，回擊對美軍的攻擊，攔截攻擊美國軍艦的導彈等。

日本共同社及多個日本傳媒報道，日本政府正研究一旦美國與中國在各種情境下，因台灣而兵戎相見，在日本嚴格的國家安全相關法律範圍內，日本可能採取哪些因應行動，包括根據《安保關聯法》（即修改後的《自衞隊法》等10項法律的統稱），整匯符合其中「重要影響事態」、「存亡危機事態」和日本直接受到攻擊的「武力攻擊事態」等各種狀況下，自衞隊扮演的角色和可能採取的行動。

報道又指出，日本政府正研究台灣出現甚麼情況，才能符合日本法律當中各種事態的規定。根據日本的規定，出現「重要影響事態」時，自衞隊可為美軍等外國武裝部隊，提供後勤支援與搜索救援行動等協助；若出現「存亡危機事態」，自衞隊則可以為運送旅中或旅台日僑的美國軍艦，提供護衞、反擊針對美軍等外國武裝部隊的攻擊、攔截攻擊美國軍艦的導彈，以及在中國實施海上封鎖時派出掃雷艦等任務，行使「集體自衞權」。

不過，報道指日本政府透過這項計劃，以謀求如何加強日本的國防能力，但憂慮北京當局的反應，在實際運用時，會作出謹慎判斷。

日本首相菅義偉本月16日與美國總統拜登舉行峯會時，曾當面表達台灣「有事」可能符合「重要影響事態」或「存亡危機事態」的看法。消息人士稱，目前駐日美軍基地以沖繩為主，在解放軍攻擊美軍時，沖繩可能面臨威脅，特別是如果戰事擴大至日本「領土」遭到直接攻擊時，例如日本最西端、距台灣僅110公里的與那國島或尖閣諸島（釣魚台），日本將行使「個別自衞權」，出動自衞隊進行戰鬥任務。

另外，報道亦指2017年時任防務大臣的小野寺五典曾在國會的答詢時指出，日本過去聚焦在北韓、中東等地「有事」的狀況，但未充份討論台灣「有事」時，日本可以如何行使集體自衞權。另外，如果日本遭武裝民兵、漁船等非正規軍隊攻擊時的灰色地帶，亦難以判斷到底屬於重要影響事態，還是存亡危機事態。

共同社

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