剛與美軍結束聯合軍演的菲律賓海岸防衞隊，前天起在菲方佔領的中業島（Thitu Island）和中國控制的黃岩島附近的南海水域進行演習，軍方發言人強調這是馬尼拉針對主權有爭議海域採取保衞「我方海事管轄權」的行動之一。近日加強介入南海問題的歐盟，批評中方上月在南海爭議海域大規模集結船隻的舉動「危及該地區的和平與穩定」。

菲國上周展開演習

菲律賓海岸防衞隊發言人巴里羅（Armando Balilo）表示，海上部隊演習上周展開，地點包括中業島和黃岩島附近海域，以及菲國北方的巴丹群島和菲國南部與東部海域，演習內容包括航行訓練、小艇作戰及維修與後勤任務。他強調：「我們正在支援保衞我方海事管轄權的全國行動。」

歐盟對外行動署前天發表聲明，批評「大批中國船隻」近日在南海出現，引發局勢緊張。歐盟重申強烈反對「可能損害地區穩定及以國際規則為基礎秩序的單方面舉動」，促請各方根據國際法和平地解決爭端，包括2016年支持菲律賓海洋申索的海牙仲裁庭裁決。中國駐歐盟使團發言人回應稱，牛軛礁是中國南沙群島的一部份，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業區和避風點，近期中方漁船在那裏作業、避風合理合法，強調「南海不穩定因素和安全風險主要來自域外，南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具」。菲律賓指摘中國上月出動近二百艘「海上民兵船」在南海主權爭議海域集結，但中方一直強調它們都是漁船。

法新社