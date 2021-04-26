兩岸疫情最新數字：大陸昨（25日）新增11宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為雲南3宗、上海及四川各2宗，以及江蘇、福建、廣東及陝西各1宗。另外新增8名無症狀感染者，均為境外輸入個案。大陸累計確診90,599宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,104宗，死亡個案12宗。

台灣中華航空爆發集體感染，自本月20日起7天內共計9名機師確診，感染源頭不明。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日 （26日）表示，新增確診的2位機師屬於777機隊，無特殊活動史。

針對多名機師染疫，陳時中表示會比照集中檢疫所設置，派保安警察及護士進駐華航的居家檢疫場所，督導消毒措施直至改善完畢為止。

陳時中昨稱，第七名確診機師對台灣影響性非常低，從時序上來看，在外站接觸感染的可能性較高，但暫無證據。台灣《蘋果新聞網》報道，這名機師執勤時都依照規定做好防疫保護，該做的保護都做了，停留外站時也沒有外出，一直到要回程時才在公司安排下，離開房間。

報道又指出，第七名確診機師在得知染疫時，曾私下提醒同事，在德國進行執勤前酒精測試時務必小心，「那天吹了2次，地勤人員調整吹嘴時並沒有戴手套」。

一名台灣機師稱，過去一年國際疫情嚴峻，加上先前新西蘭籍機師引發本土案例，機師成全民公敵，之後家居檢疫規定趨嚴，機師也怕得要死，但還是得按照班表出勤。執勤時除遵守疫情指揮中心要求的防疫規範，戴口罩和手套，即便地勤人員已消毒航機內設備，不少機師上機後還會再用酒精消毒一次；入住外站酒店時，有些機師會用酒精噴灑房間，甚至自備清潔枕頭套；若執飛長程航班，須要中途停留，機師也是死守駕駛艙，寸步不離，甚至飛到疫情嚴峻的國家時，也不吃當地的組員餐，甚至瓶裝水都不碰，而是自備餐點，或寧願餓一下，到了外站當地進到房間後再吃東西，「因為真的太可怕了」。

疫情未除，民眾依然要小心翼翼地預防，近日有台北市民在捷運上，拍到2名乘客脫口罩吃東西。從其提供予台灣《蘋果新聞網》的影片可見，其中1人拿着湯碗喝湯，另1人手拿餐盒，卻不停左顧右盼，疑明知捷運禁止飲食，擔心被人發現而負責「把風」，隨後拿湯碗的人餵了同伴一口湯。

據拍片的市民指，她於上周五（23日）上午9時30分左右，在東門站搭乘往象山的淡水信義線列車，在大安站附近發現2名乘客在吃東西。當時乘客不多，她致電北捷客服投訴，但直至2名乘客在台北101／世貿站下車，站務人員還未趕到現場。

台北捷運事後證實接獲市民有關投訴，客服通話結束後即派員處理，但車站人員到場後，已不見違規飲食的旅客。但北捷表示，仍會依投訴人提供的影像資料，透過閉路電視系統翻查旅客進出資料，追查違規飲食的乘客身份，屆時將依《大眾捷運法》處罰款1,500元至7,500元新台幣（約414至2,074港元）。

而在大陸，山東省煙台市衞健委今日發佈消息指，芝罘區昨日發現1宗入境確診治癒後復陽的個案。該名病人是19歲王姓男子，在英國留學。2月25日自英國出發，經芬蘭轉機，翌日抵達上海並就地集中隔離，其間被確診。他治癒後返回芝罘區健康監測期間，核酸檢測均為陰性。直至昨日，王男按疫情防控規定，在治癒出院後28天進行複查，結果核酸檢測呈陽性。目前，王男的全部接觸者、所住屋苑、涉及車輛和場所等核酸檢測均為陰性。

台灣《蘋果新聞網》／中新網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）