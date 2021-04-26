（新增內容）香港「完善」選舉制度，落實愛國者治港後，台灣方面亦計劃修訂港澳居民赴台居留、定居制度，目的是要阻截大陸藉香港滲透台灣，及招攬港澳創業青年及高級人才。台灣《自由時報》報道，陸委會正協調內政部檢討、修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（下稱許可辦法），未來將增加一重「長期居留」把關程序，港澳人士至少需要在台灣居留2至5年，方能獲發身份證，其他移民方法如投資、持專業資格等方式亦會收緊。

陸委會回覆《蘋果》查詢時表示，因應香港情勢，相關單位正就港澳居民居留、定居制度進行盤點，期透過制度性的機制及力量，給予港人最實際的支持與協助，爭取港澳優秀人才到台，壯大台灣經濟發展。至於現行港澳居民居留、定居制度存在之亂象，台灣政府也會透過此次盤點，在兼顧台灣安全的考慮下，採取具體措施，予以妥善解決。在相關措施完成後，將透過法制程序，廣納各界意見。

目前香港人申請移民台灣，是以依親方式佔大多數，在台灣居留1年就可以取得定居資格，取得身份證、護照。國安人士接受《自由時報》訪問時指出，目前批出許可辦法過於寬鬆，因應香港形勢急遽變化，已到了需要調整的階段。該人士稱，未來在「居留」、「定居」兩道程序外，擬新增「長期居留」，港澳人士至少需居留2至5年才可獲發身份證，在居留過程中，政府可以不斷審視申請者的情況，確保國家安全。陸委會副主委李麗珍今日在立院表示，現行制度規定，居留1年便可取得定居資格，因應香港情勢改變，有在研議修改相關規定中。國安局長陳明通也強調，「中國資金透過香港來台灣，會更嚴格審查」。

台灣內政部去年已修訂「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」中的部份規定，規定原為內地居民，現任或曾任內地黨政軍或公務機關、政治性機關的港澳居民，申請赴台居留時，都要經內政部移民署、國安局、陸委會跨部會聯審，日前已否決中國星老闆向華強與兒子向佐赴台依親的居留申請，未來也會強化居留、定居制度，防堵中共藉此對台滲透。

無法以依親方式的申請者，通常透過投資移民方式移居，在台灣投資600萬元新台幣（下同，約166萬港元）就可取得居留資格，最少1年就可以定居。當局計劃修訂政策後，投資項目不但是要實質投資，亦同樣需要在台灣居留2年以上，方可申請定居。

另外，目前港澳人士，取得13項專業領域特殊成就者或有執業證照，都可以用「專業」方式申請到台灣居留，未來當局擬修正，即使申請者有執業證照，也要是對台灣社會「有貢獻」方能申請，若是台灣的職業團體不承認相關證照，就不能以此方式赴台。相關人士舉例，例如有香港醫生想到台灣，就需要在台灣執業，而不是到台灣準備退休、享用台灣健康保險資源。

不過，部份政策仍對港澳人士相當寬鬆，例如在台灣求學的港澳青年，現時申請定居條件，是需要在台灣找到工作，並經過8項能力考核，新政策會放寬限制，讓港澳年輕人來台就學、就業，相信可延攬35歲以下的優秀人才來台。

台灣移民署統計，去年有10,813人香港居民申請赴台居留許可（居留證），申請定居者則有1,576人，均創下歷史新高。今年1至3月，申請居留證的港人則有2,441、申請定居者則有570人，也較去年同期大幅增加。

台灣《自由時報》/《蘋果》記者

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