【本報訊】三艘解放軍新型主戰艦艇上周五（23日）正式入列南海艦隊，當中以075型兩棲攻擊艦海南艦最受注目。美日媒體預期這款075型兩棲攻擊艦（下稱075型）可於台海戰爭發揮作用。

造艦奇快 半年一艘下水

據美國《海軍時報》指，海南艦已在2019年9月下水、2020年8月開始海試，第二艘075型去年4月亦已下水、同年12月開始海試，這意味着中國海軍的造艦速度有增無減，甚至每半年就可下水一艘大型兩棲攻擊艦，報道形容「建造速度之快無人匹敵」。軍事評論員梁國樑向本報分析指，相信第二艘075型將入列東海艦隊，劍指台灣。梁稱，075型的出現可讓解放軍攻台時，不用把登陸重心押在登陸艦艇及兩棲裝甲車輛等傳統海上登陸方式，還可透過艦上的直升機，把大批軍力從空中登陸，這種「立體式登陸」只會令台軍更疲於奔命，防禦成本劇增，軍事專家黃東直指075型是為台海作戰「度身訂做」。

美國《海軍時報》亦認為，075型是為了提高解放軍的「垂直」兩棲戰鬥力，以應對台灣多山的東海岸。日媒時事新聞社表示，075型為解放軍的登陸行動扮演重要角色，預料除南海外，亦能夠為攻台發揮作用。事實上，兩岸關係近年陷入僵局，大陸更積極以軍事手段向台施壓，包括頻派軍機擾台，因此有輿論認為習近平有意在任內統一台灣。