（新增：內容）一名美國電動車品牌Tesla（內地稱特斯拉）的張姓女車主，早前在上海車展上企車頂維權，高喊「煞車失靈」事件，餘波未了。張女因在車展鬧事被行政拘留獲釋後，昨深夜發聲明提出多項質疑，包括車廠交出的行車數據並非原始資料，還有未經她的同意公開，侵犯她的私隱。官媒則繼續「助攻」，引述學者稱Tesla「難以證明數據未經改動」，「很難自證清白」。

上海車展的Tesla展台，今日（26日）再有人「踩場」維權。網上短片顯示，一名男子持紅色維權橫額與工作人員糾纏，最終被黑布圍擋帶離現場，未知他的訴求。

至於獲釋後聲稱要「休息兩天」的張女，昨晚深夜卻發表聲明，並對Tesla的態度、做法提出質疑。張女首先強調「維權本身並不違法」，但卻批評Tesla在過去一段時間「沒有主動溝通」、「沒積極解決此事的態度」，聲稱她沒有說過「不接受第三方檢測」，聲言「只不受他們指定的第三方檢測機構」。

針對Tesla公開的數據指，其父事發時以每小時118.5公里行駛，踩煞車後安全裝置發揮作用，令撞車時5秒車速大減70公里一事，她認為車廠單方面公開行車數據，是「侵犯我們的個人隱私，也觸犯我們消費者的合法權益」。另外，她又質疑Tesla公佈的數據，「並不是我車輛的原始數據」。

張女繼而批評Tesla方面的處理態度，指Tesla副總裁陶琳公開說她提出巨額賠償的說法「沒有證據」。而陶琳稱張女「很專業，背後應該有（人）的」，讓張女認為是「赤裸裸的人身攻擊和惡意揣測」。她要求陶琳道歉，並且保留追究法律責任權利。

在張女發表聲明後，Tesla也在微博發聲明，指昨晚11時已與張女家屬聯絡，表達進一步溝通的意願，但張女稱要「休息兩日」，之後會再聯絡。Tesla又稱正與各級主管部門溝通，爭取「在政府的指導和監督下」盡快調解，並推動進行第三方檢測。

不過，內媒似乎仍不打算放過Tesla，今再引述中國汽車工業協會秘書長助理兼技術部部長王耀稱，Tesla公開的數據只是車輛傳回到車廠的數據庫，然後再從數據庫中抽出來公佈，以目前的管理機制，「沒有任何機制來確保主機廠提供的智能網聯汽車相關數據，是真實的無法篡改的」，車廠亦難以證明這是沒有修改的原始數據。

新浪微博／中新經緯

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