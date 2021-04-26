台灣傳媒報道，港澳人士申請定居台灣的條件或會改變，申請者需在台灣居住至少2年才可獲發身份證，持執業執照者申請到台，亦需要被認定對台灣社會「有貢獻」。朗峰國際移民有限公司董事陳顗民向《蘋果》表示，台灣當局是希望申請者能為台灣社會作出貢獻，對一心離開香港，到台灣工作和生活的港人影響不大，但想去台灣過退休生活或享受福利的港人，則需調整心態。

陳顗民指出，由於台灣方面以往審批專業人士或投資移民比較寬鬆，申請者到台灣後毋須找工作，坐完「移民監」就可入籍，有很多退休人士會考慮，甚至形成風氣，「攞完（永久居留權）之後就退休，䟴䟴腳冇嘢做」。但政策越收越緊的情況下，陳顗民建議這批退休人士要「adjust（調節）吓自己，真係去台灣都要有啲貢獻」。

另外，投資移民條件亦傳有所改變，投資必須是實質投資。陳顗民分析指，過往投資移民申請者大多是開設加盟店，或以入股、授權方式由他人代為經營飲食或零售業，令申請人毋須工作。

陳顗民相信台灣政府是想打擊這方面，因為做飲食、零售的模式固定，當局希望申請人可帶入新元素，增加多樣性，對台灣本土行業有衝擊，「唔希望一舊錢帶過嚟乜都唔做」。

對於想定居台灣的港澳人士要延長居留時限，陳顗民指2020年3月台灣曾修例，要求投資移民申請人要經營生意最少3年，「做生意人都要喺度，唔喺度好難去管理」，加上他留意到近期很多申請人都是30、40歲，他們「不是坐食山崩，不是謀佢福利」，會考慮未來如何在台灣謀生，所以即使推出新的政策，對這批申請人的影響也有限。

寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪則表示，她處理的個案中，約兩成是希望入籍台灣後回香港生活，對於這批申請者來說，延長在台居留時限會增加不確定因素，可能會減低他們申請的意欲。

《蘋果》記者

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