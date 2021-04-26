官媒新華社今日報道，中共中央巡視組前副部級巡視專員董宏去年涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕決定。董宏曾任中共元老薄一波秘書，且長期追隨國家副主席王岐山，被視為王的得力親信、大管家。

董宏是遼寧省海城市人，1953年出生的他將屆68歲。2020年10月2日，中央紀委國家監委宣佈，他因嚴重違紀違法正接受紀律審查和監察調查。今年4月12日，中紀委國家監委再次公佈董宏已被開除黨籍，罪狀包括大搞迷信活動、家風敗壞、大搞權錢交易，和非法收受鉅額財物等。

董宏曾任中共元老、時任中顧委常務副主任薄一波的秘書；他於1998年出任廣東省發展研究中心副主任、主任，之後追隨時任廣東省副省長的王岐山在各地任職，曾擔任廣東省人民政府副秘書長、國務院經濟體制改革辦公室產業司司長、海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長，被視為王岐山的「大管家」。2012年，王岐山接下反貪重擔後，他出任中央巡視組組長。

董宏的落馬一度讓外界關注王岐山的命運，但王岐山近期曾公開露面，20日出席在海南舉辦的博鰲亞洲論壇開幕。

新華社／中央社／《蘋果》資料室

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