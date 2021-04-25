習近平兩個月前高調宣佈中國全面脫貧，但近日央視揭發陝西有聲稱脫貧的縣造假，本來提供給沒經濟能力的人居住的安置點，居然沒有水就讓人住進去，宣佈脫貧後再也不管，其他村民無水可用，有人要跨省取水。記者採訪時甚至被幹部質問「是誰家的親戚」及搶去手機。

被指造假的陝西洛南縣本是國家級貧困縣，去年2月宣佈脫貧。央視上周五（23日）報道，按中國脫貧攻堅要求，在村內沒經濟能力的供養對象，可安排住進集中安置居所。但洛南縣上河村一個安置點，住的不是供養對象，而是附近工程的工人。當地村民透露，地方政府為迎接上級脫貧攻堅的驗收檢查，匆忙修繕這些房子，水還未接通，村幹部就要被供養者住進去。洛南縣聲稱脫貧後，當地政府就不再理他們，村民只好離開。

記者採訪手機被搶

習近平把「兩不愁三保障」作全面脫貧總目標，「三保障」其中一項為住屋保障，需全面實現「飲水安全」。但央視報道指，集中安置點外的其他貧困戶，也面臨缺乏飲用水問題。其中一名上河村村民程線軍指，就算他家門貼着一張「飲水安全明白卡」，上有飲水安全標準，例如每人每日應有20升以上的水，但事實上他所住的地方從來都沒水供應，他需駕兩小時的三輪車去取水，每次取一噸，用上十多二十天，每次都要耗上數十元（人民幣．下同）油錢。程線軍稱：「上頭就是搞個形式，給你貼張紙，上頭來檢查就表示甚麼都有。」

有村民指自己要跨省取水，並稱如果沒有車的村民，就要花上約50元（約60港元）請人幫忙取一噸水，村民指水就像黃金一樣珍貴，洗過衫的水都要再用。另一條村三星村十幾戶村民也要在一個長滿青苔、直徑不到兩米的水池取水。

央視記者往洛南縣扶貧開發局查詢，職員指屬於水利局問題。但水利局職員卻對民眾無水可用全不知情，靈口鎮鄉鎮幹部甚至問央視記者：「你是誰家的親戚？」水利部職員更搶奪記者手機，並要求立即離開。事件不斷發酵，陝西省政府前晚稱高度重視，並成立調查組。《財經》雜誌昨晚報道，洛南縣扶貧開發局黨組書記、局長周建國在2月的全國脫貧攻堅總結表彰大會，獲表彰為「全國脫貧攻堅先進個人」。

央視/《財經雜誌》

手機用戶請按此放大圖表