隸屬武警部隊的中國海警局艦艇，昨再到釣魚台附近海域巡航，日本官方指這是今年以來的第15天。據悉，日本首相菅義偉早前與美國總統拜登舉行首腦會談後，將全面檢討台灣海峽出現突發事態時日本自衞隊根據法律可以扮演的角色，包括向美軍等作出後方支援。

中國海警局昨在官方微博稱：「中國海警2301艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。」日本海上保安廳下轄的沖繩縣那霸市海上保安本部則稱，昨早10時15分有四艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（日方對釣魚台稱呼）附近的日本領海，近中午進入領海外側毗連區。四艘船在釣魚台西南偏西海域駛入日本領海，其中一艘搭載了類似機關炮的裝置。日方指這是繼4月13日以來再有中國公務船駛入尖閣附近領海，為今年起的第15天，包括毗連區在內已連續72天在尖閣附近發現中國公務船。

檢討自衞隊角色

共同社引述日本政府相關人士報道，首相菅義偉早前與拜登舉行美日首腦會談，台灣局勢成為主要議題，日方將根據2015年獲國會通過的一系列「安全保障有關法案」，全面梳理當中符合「重要影響事態」、「存立危機事態」以及日本遭受直接攻擊的「武力攻擊事態」等狀況，根據上述三種情況檢討自衞隊的角色，分別是向美軍等作出後方支援，行使對防護美國戰艦的集體自衞權，以及為防衞日本行使最低程度的必要武力。

共同社