台灣副總統賴清德昨出席獨派團體「台灣國家聯盟」的活動，重申「台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬」，又指共產制度必然專制獨裁，專制獨裁需要極端民族主義，極端民族主義回過頭來會加強共產主義統治力量，「三個力量攪在一起會越來越大」，台灣必須謹慎面對。

台灣國家聯盟舉辦題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」的會議，賴清德出席致辭稱，中國領導人習近平就任後，對內採取科技獨裁，全面控制人民，壓迫藏人和新疆維吾爾人，破壞對香港的一國兩制承諾，對外在東海、南海擴軍，影響周邊國家安全，利用經濟果實，企圖擴展影響力，全面性「戰狼外交」引起國際緊張。

賴清德強調，台灣的前途只有國家的主人、台灣2,300萬人有權力決定，任何一個人、政黨或國家都沒有這個權力。

蔡英文稱與美日加深合作

總統蔡英文未有到場，但她發表書面致辭，強調政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」，台灣將會跟美、日等理念相近國家，持續加深合作關係。「從近來美日聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，也凸顯台灣在印太區域的角色，台灣將持續盡區域成員的責任，跟各國共同捍衞民主自由，維護印太區域的穩定和平。」

中央社