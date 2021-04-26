（新增內容）解放軍上周五（23日）有3艘主戰艦艇入列，當中包括075型兩棲攻擊艦「海南艦」及核潛艇「長征18號」，軍事專家更認為海南艦是為執行攻台之用。台灣國安局長陳明通今天表示，有掌握中共艦艇在三亞成軍的消息，也可明顯看到中共在南海的整個佈局已造成周邊地區緊張關係。而軍方正進行的年度漢光演習兵推，亦會加入解放軍利用新戰艦攻台的設想，去驗證台灣軍隊的防衞戰力。

國防部戰略規劃司長李世強中將今日在立法院上回應立委提問時表示，解放軍從過去的兩棲型態到三棲進犯，台軍都有相對應武器，但不適合公開說明，當立委追問是否可以有效嚇阻時，李世強回應：「可以。」海委會副主委兼海巡署長周美伍則表示，部署在東沙、南沙太平島的海巡，都配備防衞性武器，若有威脅，將協調友軍單位協助。

台灣資深將領透露，解放軍「海南艦」或會成為攻台主力，因此，此次漢光37號兵推則是以解放軍2個兩棲作戰攻擊群及2個航母戰鬥群，以東西夾擊的方式攻台，去驗證台灣軍隊「重層嚇阻」戰力。

該將領表示「重層嚇阻」的意思，即解放軍戰艦突破海峽第一線的封鎖後，其艦載直升機即可起飛，並展開對台攻擊，屆時會對台灣造成大量傷亡；因此，台灣軍隊在此之前會以「快速布雷艇」進行阻截攻勢。

將領透露，只要能將解放軍2艘以上航母及兩棲作戰攻擊群達到「戰損」階段，解放軍就必須重新考慮攻台的勝算，因此台灣軍方正在興建的12艘的「沱江級」艦，可攜帶數量龐大的攻船導彈，搭配「潛艦國造」的潛艦部隊，都是為守住台灣澎湖防衞第一線。

另外，為落實南海諸島防務，駐守東沙島的海委會海巡署於昨日（25日）和5月2日進行季度射擊訓練，以東沙島為中心向近海發射實彈。《自由時報》報道，除了既有槍砲外，去年6月運抵東沙的「紅隼」反裝甲火箭亦有機會亮相。

海巡署亦派員參加漢光演習整備會議、電腦兵棋推演；另也派遣船艦參與海軍實兵演習遂行戰術作為，驗證戰時武器加裝與實彈射擊成效。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）