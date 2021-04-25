近年，隨着中國國力增長，國內消費市場不斷增大，北京也不斷祭出「中國市場」及「中國遊客」作為威脅對手、懲罰反華勢力，迫「辱華」國家或企業就範，加拿大、澳洲、台灣、H&M及Nike等國際品牌，都是「受害者」。

中國消費及投資市場雖然龐大，但由政府高度操控，北京不僅控制貨物及資金進出，強如阿里巴巴這種國際級國產巨企的生死也操之政府手上。另外，主要行業都有巨型國企在壟斷。因此，北京有很多直接（海關、投資限制等）及間接（國企採購、關稅等）手段，調控進口商品資金，在華產品也會受到官方輿論針對，進而成為北京的賞罰手段，再演變成外交利器：聽北京話的國家及企業，其貨物及資金可進中國，分中國市場一杯羹，反之則被排除在外。

表面上，如此外交利器無往而不利，不僅因為中國市場夠大，更因北京對其操控能力極高。歐美國家消費及投資市場雖然也很大，甚至比中國有過之無不及，但其政府不可能隨心所欲操控市場，也就無法頻頻以此作為外交工具。因此，很多國家或跨國企業要賺「人仔」，就只有屈服於北京。

可是，這個利器近期似乎開始失靈。一方面，人民幣並不好賺，在中國市場不僅要面對各種費稅限制等，成本也急速上升，還要面對中國企業激烈競爭及翻版侵權等，中國政府對外商態度日差，要在中國市場賺錢並不易。另一方面，國際社會開始意識到中國以制裁作武器的嚴重性，合作反擊，令其威力大減。以澳洲為例，當中國提高澳洲紅酒入口關稅，歐美等國消費者即發起飲澳洲酒行動，澳洲龍蝦、車厘子等也是如此，甚至台灣鳳梨被北京封殺，卻在日本、香港及澳洲等地打開銷路。受罰最多的澳洲，「反華」立場仍堅定，就可知北京的制裁失效。

近日，澳洲政府再次觸怒中方，宣佈引用《外交安排政策法》取消維多利亞州與中國簽署的兩份「一帶一路」協議；英國國會通過動議，宣告中國的新疆政策形同種族滅絕及違反人道罪；愛沙尼亞發表報告，指中國正在打造一個「遭到噤聲、由北京主導的世界」；中國與東歐「17+1合作」峯會，不僅有六國沒派元首出席，立陶宛更退出計劃；H&M、Nike等國際品牌，在新疆棉風波中也一直拒絕道歉，卻在中國市場繼續大受歡迎。而一直被北京針對的日本及美國，不僅不受北京制裁影響，相反他們手上有很多反制武器，令北京投鼠忌器。

潘小濤

資深傳媒人

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