愛吃台灣高雄玉荷包荔枝的人要失望了，因乾旱少雨加上高溫，旗山、大樹等地果園紛傳出花穗枯萎，嚴重者多達9成未結果，不少果樹必須提早修枝，放棄收成，排水性好的山坡地災情相對嚴重。農委會主委陳吉仲今早視察旗山果樹災情，促相關單位盡快跟進，高雄荔枝可望獲得補助。農田水利署長蔡昇甫今則表示，受乾旱影響，3月以來農損近4.3億元新台幣（下同，約1,194萬港元），但近幾日的雨水讓旱象首度獲緩解，高雄、屏東非灌區「看天田」的水稻及果樹獲益。

高雄是玉荷包故鄉。大樹栽種達1,800公頃，旗山則約栽種300頃荔枝，農民多半栽種玉荷包。近月來，各地荔枝果樹紛傳出花穗枯萎未結果，旗山嶺口一帶最嚴重。立委邱議瑩今早安排經濟委員會考察行程，農委會主委陳吉仲、農糧署副署長姚志旺、高市農業局長張清榮等人會勘災損情況，現場2公頃果園，多半果樹已經因未能結果而提早修枝，僅存少數果樹有零星果粒。

得知政府官員勘災，鄰近果農紛紛趕來，眾人愁容滿面。陳姓農民說，今年乾旱天氣又炎熱，清明節過後，果樹開花不結果，有些沒生、有些落果，果樹不開花留着沒用，提早修剪枝椏休養生息，栽種20年從沒遇過這種情況，一年心血落空，心裏很難過。

陳吉仲表示，這次缺雨乾旱，已要求各單位人員立即會勘，盡快公佈補助方案，會用最快時間來處理，若符合天然災害現金救助標準，會分成玉荷包或黑葉，每公頃有7.5萬元或9萬元（約2萬或2.5萬港元）補助，協助農民度過難關。

農委會最近一次的統計顯示，3月以來乾旱造成的農損已近4.3億元，使全屏東芒果、南投茶葉等農作物，產量略受影響。

不過，農委會農水署長蔡昇甫今天接受中央社記者電話訪問時說，因為21到25日中南部下雨，使從去年發生的乾旱首度出現緩解。他說，就農業來說，雨下在平地、山區、田間、流域集水區都有幫助，而這波雨水就縣市來說，高屏地區及台東受惠多，特別是高屏的水稻、果樹這時特別需要水，最受幫助。

農委會副主委陳駿季則形容，這幾天雨可說是「天降甘霖」，因為屏東正值水稻抽穗，坡地果樹包括荔枝、龍眼、葡萄等正在開花到結小果時期，都需要下雨，因而獲得幫助，特別是所謂非灌區「看天田」的農作物，之前乾熱生長變慢，生長狀態已明顯改善。

蔡昇甫說，氣象局資訊顯示，29日還有一波降雨機會，且下雨範圍會擴大，包括中部、苗栗，希望這場雨再次滋潤大地，讓各地作物生長的旱象更獲緩解。

陳駿季亦補充，雖然農水署今年編列2億元（約5,563萬港元）補助，讓農民申請用作設置滴灌、噴灌等節水設施經費，已被申請用罄，農委會會再設法提供經費，呼籲農民踴躍申請，才能因應氣候變遷下水資源變化大所帶來的衝擊。蔡昇甫說，這類設施可省水50%以上，呼籲農民善用此設施。

高雄上周末起連日降雨，稍微緩解嚴峻水情。高雄市長陳其邁昨在Facebook發文分享穿西裝淋雨照，卻引發熱議。市議員黃紹庭批訴他在「做騷」，質疑缺水危機就此解決了嗎？陳其邁今日澄清，昨天剛好去美濃證婚，餐廳旁邊就是稻田，才會穿着西裝拍照。他希望大雨一直下，解決旱情。

中央社／聯合新聞網／中時新聞網

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