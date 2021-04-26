內地沙塵暴再現，內蒙古25日開始侵襲內蒙古阿拉善盟，當天下午5時，當地有城鎮的能見度僅437米，大陸的氣象局隨即發佈沙塵暴黃色預警。甘肅張掖巿亦受沙塵暴襲擊，近百米高的「沙塵牆」慢慢移動，將城鎮吞噬。

受冷空氣大風影響，今天沙塵持續擴散。預計今、明兩日，寧夏、北京、天津、河北，以及新疆東南部、南疆盆地、山西、青海，甘肅、陝西、山東部份地區將出現揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地南部和內蒙古中北地區會有沙塵暴。

天氣網氣象分析師張娟表示，2月中下旬大陸北方多地異常偏暖，土壤提前解凍，加上降水持續偏少，在蒙古氣旋、冷空氣帶來大風的影響下，頻頻掀起沙塵。

大陸設反間諜單位名錄 負責人負責防範

內地國家安全部26日公佈《反間諜安全防範工作規定》，明確規定大陸國家安全機關根據單位性質、所屬行業、涉密等級、涉外程度以及是否發生過危害「國家安全」案等因素，聯合有關部門制訂並定期調整「反間諜」安全防範重點單位名錄，並以書面形式通知單位。

若涉事單位未能落實防範間諜的責任，國家安全機關可責令整改或約談相關負責人，而單位或工作人員因未履行反間諜安全防範責任和義務，造成不良後果，國家安全機關可向有關機構、單位移送問題線索，並建議作出處理；構成犯罪的，將會被追究刑事責任。

新華社報道引述國家安全部負責人表示，下一步各級安全機關將落實規定，充份運用法治思維和法治方式，動員社會力量，共同防範、制止間諜和其他危害大陸安全的行為。

陝西政府回應央視踢爆「脫貧」造假

中國國家主席習近平今年2月才宣佈，內地脫貧攻堅取得全面勝利，9,899萬農村貧困人口全部脫貧，還形容為「創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟」。言猶在耳，央視於上周五（23日）踢爆陝西洛南當地有官員涉嫌在「脫貧」上弄虛作假，欺瞞中央。節目播出後，陝西省委、省政府高度重視，立即成立調查組對所報道提及的問題深入調查。

陝西省政府新聞辦其後於周一（26日）發表聲明回應，指報道中反映兩個村的「五保戶」 （指向符合條件獲政府供養的貧困人士，提供保吃、保穿、保住、保醫、保葬等五項生活保障），均已於摘帽退出前，落實了集中供養或分散供養政策措施，涉及人員通過投靠親友、危房改造的方式解決了住房安全問題，兩個村的飲水安全問題是通過自來水、水井、水窖等方式解決。兩個脫貧村及脫貧戶的脫貧退出，達到國家和陝西省關於「兩不愁三保障」的標準，退出程序符合要求。

聲明承認，當地的安全飲水保障水平不高、季節性缺水、管護水平不高、幹部作風不嚴不實等問題確實存在，並強調將做好後續工作，不斷鞏固脫貧攻堅成果。

殘忍轟貓頭 台建築師落網

台灣台北市文山區劉姓男子飼養的9歲貓貓「姆姆」，前天（24日）在露台曬太陽時遭人惡意開氣槍射擊，貓貓頭部中彈，當下口吐鮮血倒地翻滾。所幸劉男及時發現並將牠送院，順利取出子彈後，貓咪無生命危險。當地警方今天（26日）上午拘捕殘忍射傷貓的吳姓建築師，問話後依違反《動物保護法及槍炮管制條例》等罪，移送法辦。

吳男（29歲）供稱，因興趣緣故，上網購得鎮暴槍，好奇才會開槍射貓。同日下午6時28分，吳男還在區內一個公園內射擊小鳥，所幸小鳥逃過一劫並未受傷，民眾發現後立刻報警。警方表示，接連收到民眾檢舉有人持槍射擊小動物，立即查閱資料過濾分析比對，發現疑犯騎電單車犯案。鎖定吳男身份後，向台北地檢、地院聲請拘票、搜索票，今早9時到吳男住所拘捕，查扣鎮暴槍1支、氣體罐59罐（已使用18罐、未使用41罐）、鉛彈237顆、鋁彈50顆等證物。

劉男則指，姆姆遇襲後，右側鼻甲骨盡毀，喪失部份呼吸、嗅覺功能，還經常流鼻血，令他心痛不已，目前已在露台加裝鐵絲網，以免再有人隨意開槍射擊。

綜合報道

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