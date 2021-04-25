大陸在2月底宣佈禁止台灣鳳梨（港稱菠蘿）進口，香港、日本等多地人民均「爆買」鳳梨，支持台灣。台農委會主委陳吉仲昨表示，今年就算沒有了大陸市場，至今已出口鳳梨1.5萬公噸，相當於去年全年出口量的三分一，當中日本佔約7,000公噸，賣價亦比兩年前好，陳同時呼籲民眾繼續以新台幣支持鳳梨。

日佔近半 產地價勝前年

陳吉仲昨在出席南投縣農會的鳳梨促銷活動後表示，全台鳳梨種植面積約8,000公頃，去年外銷4.5萬公噸鳳梨，其中九成出銷售往大陸，今年則已外銷約1.5萬公噸，其中有約7,000公噸賣到日本。他又指，現在就算沒了大陸市場，鳳梨的價格維持很好的水平，農民直接出售予販運商的產地價每公斤超過20元新台幣（下同，約5.5港元）他指只要外銷持續，內銷有支持，鳳梨可以維持不俗的價格，將來也會利用這場危機，將台農產品行銷至更多外國市場。陳表示，鳳梨現在的價格比兩年前更高，是因為全民及台商的努力，不是農委會功勞，是各行各業、所有農會體系、企業界、消費者的努力所致。

台灣近日乾旱持續，陳吉仲說，因為當局去年已經開始部署，除了部份地區配合水資源調度停灌，也啟動了130場以上的講習，協助農民減少因乾旱而造成的農作物損失，目前農業天然災害現金救助已超過4億元（約1.1億港元）。

中央社