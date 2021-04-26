（新增內容）香港與新加坡的旅遊氣泡兩度準備起飛「撻Q」，首次公佈原定去年11月下旬展開，但臨門因本港爆發第四波疫情而泡湯，現時兩地旅遊氣泡將押後至5月26日重啟。另一方面，新加坡交通部長王乙康周一（26日）證實，已提議與台灣建立旅遊氣泡及互相承認疫苗接種證明，並透露台灣當局目前正研議中，「希望很快會有答覆」。但台灣外交部表示，雙方有分享防疫經驗，但對旅遊氣泡的構想，目前尚未有具體結論。

王乙康表示，新加坡與香港的旅遊氣泡將押後至5月26日重啟，並指新加坡已單向對來自新西蘭、澳洲、台灣、中國等地旅客開放，旅客僅須在抵達新加坡後接受病毒檢測，毋須隔離。他又說，目前沒有證據顯示來自這些地方的旅客入境新加坡後導致社區案例出現，因此「這自然是我們希望建立航空旅遊氣泡的夥伴」。

台灣中央社報道指，至於新加坡與台灣洽談旅遊氣泡的進度，王乙康回覆查詢時表示，新加坡已向台灣提議建立旅遊氣泡及相互承認疫苗接種證明，「台灣當局正在研議，希望很快會有答覆」。

台灣外交部發言人歐江安對此表示，台灣與新加坡雙邊關係向來友好，無論是經貿、投資、文化、觀光等各領域的交流合作相當密切，台星雙方近期曾就邊境鬆綁以及恢復兩國人民往來的便利措施等議題，數度交換意見，並且分享防疫經驗。不過對於旅遊氣泡構想，外交部將密切關注新加坡及各國疫情發展，以及各國邊境管制措施，並配合指揮中心的決定，但對與新加坡實施「航空旅遊氣泡」的構想，目前尚未有具體結論。

新加坡自去年12月18日起，解除對來自台灣旅客的入境限制。旅客出發前需先申請「航空通行證」（ATP），抵新加坡後須在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性便毋須隔離。

台灣與帛琉旅遊氣泡4月初成行後，外界關心台灣下一個建立旅遊氣泡的地方。交通部觀光局長張錫聰上周四（22日）透露，菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南、關島及夏威夷，都開始和台灣討論旅遊氣泡，該局會積極與相關人士討論。

中央社／台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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