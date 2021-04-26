蛋殼公寓曾觸發嚴重租務糾紛。（資料圖片）
內地長租公寓平台「蛋殼公寓」去年底傳出資金鏈斷，引發全國性租務糾紛。住建部、發改委等6個部門近日聯合印發《關於加強輕資產住房租賃企業監管的意見》文件，要求各地監管長租公寓平台，明確要求住房租賃企業單次收取租金原則上不超過3個月，並禁止套取使用住房租賃消費貸款。內媒認為，《意見》旨在防範化解金融風險，促進住房租賃市場健康發展，斬斷住房租賃企業爆雷根源。
《意見》指，近年有長租公寓平台控制房源、哄抬租金，甚至利用租客信用套取信貸資金，變相開展金融業務，嚴重影響租客權益。
《意見》要求，住房租賃企業單次收取租金超過3個月，或單次收取押金超過1個月，應當將收取的租金、押金納入監管賬戶，並通過監管賬戶向房屋權利人支付租金、向承租人退還押金。
此外，禁止套取使用住房租賃消費貸款。企業不得利用承租人信用套取「租金貸」，不得誘導承租人使用「租金貸」。金融機構嚴格管理住房租賃消費貸款，加強授信審查和用途管理，對住房租賃企業加強名單式管理。
新浪財經
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