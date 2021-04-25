（新增：內容）日本迪士尼網路商店shopDisney上周六推出一系列與當地知名網絡插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的網路梗圖（再創作圖片）商品，成為台灣網民熱門話題，紛紛表示想購買外，還笑指迪士尼膽敢以冒犯中國國家主席習近平的小熊維尼做設計主角，指「辱華警報已經響起」，討論相關商品會否在大陸被禁。

迪士尼與卡娜赫拉聯名推出的「小熊維尼」系列商品中，最引人注目的是一款卡娜赫拉重繪網絡梗圖「維尼：我看了三小（台語，不禮貌地表達甚麼的意思）？」，並將它製成T恤、連帽上衣、馬克杯及手提包等商品。

雖然暫時未能在台灣購買這些商品，但因為「小熊維尼」在大陸是敏感詞，所以「維尼：我看了三小？」系列商品在台灣著名網絡論壇PTT引發熱烈討論，不少網民直呼「辱華警告」、「你終究要辱華 為何不現在就辱」、「上海迪士尼表示：完蛋了」、「穿這件去中國會不會在機場就被逮捕啊？」「迪士尼太會玩了吧」，也有不少網民表示被燒到「好想買喔」、「第一次想買迪士尼周邊」、「希望台灣買得到」等。

2013年習近平訪問美國，與時任美國總統奧巴馬會面，當時兩人並肩散步的照片被網民惡搞，指二人神態像極小熊維尼與跳跳虎。自此，不斷有網民把習近平不同的表情拿來與維尼態比較和製作梗圖。

2017年，有報道指內地官方要求將小熊維尼商品全部下架，微信、微博亦禁止在小熊維尼的相關文章留評論。外界認為，是因為網民利用小熊維尼惡搞習近平犯了官方忌諱。而小熊維尼也成為內地網絡的敏感詞彙。當時亦有說法指，禁留評論是微博的系統造成，與中共無關。

不過，此後涉及維尼禁語的風波仍不絕。2019年，台灣恐怖網遊《還願》被指暗藏「習近平小熊維尼」符咒，遭大陸抵制和下架。今年3月，2014年《王牌御史》第二集動畫突然在大陸被落架，引起網民關注，估計跟該集7分24秒出現小熊維尼的畫面有關。上月，H&M中國推出迪士尼「小熊維尼」新產品，引起網民熱議，可是消息曝光後，網站悄悄將新產品下架。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）