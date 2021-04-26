台灣台中7歲黃姓男童21日遭何姓柔道教練、學長輪流重摔，導致顱內嚴重出血命危，目前在深切治療部（ICU）搶救中，恐成植物人。他的叔叔26日在Facebook發文透露，男童腦壓下降、臉部消腫，「這幾天他非常努力撐過來了，每天都有進步一些。」男童父親則說，目前只能期待奇蹟，希望大家集氣幫他兒子加油。收治男童的衞福部豐原醫院指出，男童情況逐漸穩定，升壓劑使用劑量正逐漸往下調整，但神經功能程度仍欠佳。

而何姓教練被收押後，於24日晚11時許進入台中看守所。據悉，教練進入看守所後有2個獄友，3餐作息還算正常。不過，他今早向看守所人員表示高血壓發作，已由看守所人員帶往所內家庭醫學科看診。

男童的叔叔透過FB呼籲大家為男童集氣祈福，他說，不敢相信怎麼會有人這麼狠心讓一個才7歲、尚未發育完全的孩子重摔27次，認為過程有如法醫高大成所說，「過肩重摔如5樓墜地，重複27次根本是霸凌」。

叔叔說，男童是一位小暖男、非常貼心，「也好會逗我們開心，如果口渴去買飲料，一定會記得幫我們大人買一份，帶他去選玩具，他甚至告訴我們，他也要幫哥哥買一個玩具，無論做甚麼事情都會想到身旁的家人。」

叔叔寫道：「事發當天手術後，原本院方告訴我們情況不樂觀要有心裏（理）準備，但孩子很堅強，這幾天他非常努力撐過來了，從原本的臉部非常水腫、腦壓120，到昨天部已經消腫很多，腦壓也降到80（這年紀的孩子正常值是25），每天都有進步一些。」

叔叔還指，這幾天有好多好多善心網民私訊家屬，分享親身體驗並協助他們，有好心網民贈送平安花束來打氣加油。

針對男童最新治療狀況，豐原醫院副院長張正一指，男童生命徵象已逐漸穩定，升壓劑使用劑量正逐漸往下調整，但神經功能程度仍欠佳，昏迷指數3分，需依賴呼吸器呼吸，瞳孔放大、對光線沒反應。張表示，嚴重腦傷病人第一周腦壓通常會偏高，接下來腦壓會逐漸下降平穩，但腦壓下降平穩後，不代表神經功能會恢復。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

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