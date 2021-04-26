（新增內容）一年一度的影壇盛事、第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今早8時在美國舉行，不過今年政治化加重，此前傳出內地中宣部下令媒體取消直播，低調報道。內地官媒零報道，連以往會作專題報道的媒體如新浪娛樂，也隻字不提。不過這仍難以壓制網民對奧斯卡的熱情，有人留言盛讚奪得最佳導演獎的趙婷「創造華人女導演在好萊塢（即荷李活）的奇蹟」。趙婷的母校校友，天在上海直播頒獎典禮時，遭中國防火長城封鎖。活動主辦人的虛擬私人網路（VPN）服務被擋了將近2小時。

今早8時，約30人聚集在上海歷史城區外灘一間小酒吧，準備觀看YouTube典禮直播支持趙婷。不過這場由紐約大學（New York University）校友主辦的播映會拖到上午10時才開始，主辦人表示：「他們（當局）切斷VPN。」他稱在微信上貼文稱讚趙婷後，賬號也被關閉。路透社曾聯繫中國國家互聯網信息辦公室查詢，但未獲回應。

新浪微博上午還沒封禁「奧斯卡」，話題「#第93屆奧斯卡頒獎典禮#」的閱讀量更破百萬，但至11時30分左右，這個話題就被刪了，連一度登上熱搜榜的相關話題「#奧斯卡胡燁韜#」也被消失，搜尋奧斯卡及趙婷等關鍵字也沒有結果。有網民大膽批評：「被政策法規限制的獎項，微博屏蔽了話題，媒體紛紛噤聲，掩耳盜鈴的習慣真的是幾千年如一日。」

翻查資料，官媒新華社去年十分重視奧斯卡頒獎禮，有記者現場採訪，並詳盡報道典禮準備情況，也有文章評論、分析得獎電影。

奧斯卡頒獎禮歷來都是演藝界大事，但因為反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》與「辱華女導」趙婷執導作《浪跡天地》（Nomadland）都有份入圍，令今年的盛會變得政治化，在內地的盛況，亦不及從前。翻看各大官媒及地方媒體都隻字不提頒獎禮，就連去年作出專版直播報道得獎名單的新浪娛樂，也是水靜鵝飛。今日上午，只有一些微信公眾號和微博大V在自家賬號，陸續發出相關消息。

今早在微博搜尋「奧斯卡」，得出的結果不算少，還設有熱話「#第93屆奧斯卡頒獎典禮#」，截至上午11時25分，閱讀量已超過115萬，相關話題如「#奧斯卡胡燁韜#」也一度登上熱搜榜。只是評論的人不多，即使在「#第93屆奧斯卡頒獎典禮#」中，也僅有寥寥數百人，有網民留言追問：「怎麼看直播？」

然而，至上午11時30分左右，「#第93屆奧斯卡頒獎典禮#」及「#奧斯卡胡燁韜#」等話題陸續被刪。以關鍵字「第93屆奧斯卡頒獎典禮」、「奧斯卡」、「趙婷」也搜尋不到今日的頒獎禮結果。

今日上午，仍有不少微博用戶，甚至大V都毫不避諱地發佈趙婷奪得最佳導演獎的消息，描述還相當正面：「趙婷憑《游牧人生》（Nomadland）奪第93屆奧斯卡最佳導演獎，創造華人女導演在好萊塢的奇蹟，她是第一個奪此獎的亞裔女性，也是繼韓國導演奉俊昊和台灣的李安後，第三個奪最佳導演的亞洲導演，了不起，欽佩。」

有網民就留言恭喜或加油。也有小粉紅繼續扯到「辱華」問題上：「中國在她嘴裏是一個『充滿謊言的國家』，要麼是她自己真心這麼認為，要麼是她向西方諂媚。」但有網民就反擊：「小粉紅不歡迎，但正常人喜歡她啊。又不是所有人都是腦殘小粉紅。」

出生北京的趙婷，早前已憑《浪跡天地》奪得第78屆金球獎最佳導演、第74屆英國電影學院獎的最佳導演，以及第26屆評論家選擇電影獎最佳導演獎，風頭一時無兩。一度被內地官媒冠以「中國的驕傲」、「華人導演之光」，惟其後被翻出她於2013年接受外國雜誌訪問時指中國是個「充滿謊言的地方」，因而遭內地小粉紅聲討，由「國家之光」變「辱華導演」。

《蘋果》記者／路透社

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