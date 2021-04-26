台新金融控股（台新金控）旗下台新銀行爆出桃色糾紛，一名姓魏的高層主管被指以督導業務為藉口「一腳踏四船」，同時騙財騙色；兩名戴着口罩的男子於周一（26日）中午分別前往台新銀行位於仁愛路的總行及忠孝東路的分行，向銀行丟雞蛋和派傳單，傳單內容全是魏男與4位女員工的約會照片，及透過監視器拍攝的性愛照片，引發金融圈議論。台新金控晚上發表聲明，強調已將該名魏姓主管調離現職，並就相關內容進行查察，如查證屬實，將依相關規定懲處。台灣《蘋果新聞網》取得台新金控內部最新安排，發現魏男已調離主管一職，擔任專門委員。

消息人士透露，魏男為台新財富管理主管，不過台灣《蘋果》調查後發現他其實是台新銀行消費金融處副總經理。有關傳單內容諷刺魏男「親自身體力行於栽培多位女主管」，被指涉嫌與魏男有曖昧的，包括多個部門女主管及女員工，而被曝光的約會地點則包括金山海邊浪漫吃便當、百貨公司挑禮物、知名錶店選名錶、咖啡廳早餐約會，甚至家中性愛畫面，時間更從3月中到4月上旬，並形容魏男是「金融業最強時間管理大師」。

有業界人士推斷，可能因魏男「一腳踏四船」，引起男、女當事人的另一半不滿，又指這批當事人本來打算組成「復仇者聯盟」，一起到台新總行抗議，除了丟雞蛋，還會大撒冥紙。

台新金控其後發表聲明指已報警，同時指出：「台新長期以來，對於員工皆有明確的工作行為準則及規範，對於主管更有高道德標準的要求。對於有關民眾反映本行魏姓處級主管與同仁涉有不正常男女關係一事，已將該名魏姓主管調離現職，並就相關內容進行查察，如查證屬實，將依相關規定懲處，決不寬貸。」

台灣《蘋果新聞網》

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