中美關係緊張之際，北京上周五趁解放軍海軍建軍72周年，為三艘主戰艦艇在海南三亞舉行入列儀式，中央軍委主席習近平當日亦有出席儀式授旗。本港軍事專家梁國樑向《蘋果》指，三艦入列南海艦隊顯示中方以此震懾南海周邊國家的味道甚濃，至於官方同一時間進行三艦入列表面上聲勢浩大，但他認為當局有意分散外界對三艦軍備的注意力，當中的075型兩棲攻擊艦海南艦及核潛艇長征18號絕對值得個別入列，因為這兩艦均顯示中國海軍力量及核威脅已大幅提高。

梁國樑表示，海南艦被列入南海艦隊最明顯的任務就是要處理南海爭議，不過中方要處理南海爭議根本不需要動用到此艦，因為南海周邊國家根本沒有這種同級數的海軍力量，因此海南艦在南海幾乎是無可匹敵，相信中方只欲透過海南艦對南海周邊國家作震懾之用。

作為中國最大型兩棲攻擊艦，梁國樑介紹海南艦這款075型兩棲攻擊艦的設計主要參考自美軍的黃蜂級兩棲突擊艦，不過在甲板到機庫的升降機的設計上，海南艦的功能恐比黃蜂級突擊艦更加侷限。梁指出，黃蜂級突擊艦的甲板升降機主要設置在艦的兩側，佔用甲板甚少。而海南艦的升降機則設置在甲板中間及艦尾，令甲板硬度降低，同時縮短了艦載機的滑跑距離，這意味着海南艦的未來可能只容許直升機的升降，而無法如美軍黃蜂級突擊艦般可容許F35B型這類可垂直升降的隱形戰機升降。雖然中國目前未有可垂直升降的戰機，但海南艦的升降機設計無疑是扼殺了當中的可能性。

相比目前在解放軍服役的094型系列核潛艇（下稱094型），梁國樑透過央視片段觀察發現，長征18號的長度幾乎比同場約180米長的大連艦還要長，這與一般僅長130米的094型系列核潛艇差距甚大，目測艦體的直徑同樣比094型為大。此外，透過官媒拍攝軍委主席習近平站在長征18號的艦體上的照片可見，梁國樑指出長征18號的導彈發射孔直徑比一個成年人還要高，差不多有2.5米，因此可以預測其攜帶的洲際導彈可比以往粗壯，至少射程達1.6萬公里的巨浪-3型潛射彈道導彈不成問題。

對於長征18號這類核潛艇的戰略作用，梁國樑表示這顯示中國的二次核反擊能力有所提高，特別是中美近期在南海屢起爭議，亦意在警示美國在作出任何針對中國的軍事行動前，解放軍仍有長征18號可發射攜帶核彈頭的洲際導彈作為報復，具威脅美國性質。不過，他指出中國不太可能大量生產這類大型核潛艇，因為中國周邊海域較淺，長征18號這類大型潛艇只能在南海的深海區應用。

兩棲攻擊艦為台海作戰「度身訂做」

另外，梁國樑稱，075型的出現可讓解放軍攻台時，不用把登陸重心押在登陸艦艇及兩棲裝甲車輛等傳統海上登陸方式，還可透過艦上的直升機，把大批軍力從空中登陸，這種「立體式登陸」只會令台軍更疲於奔命，防禦成本劇增。

軍事專家黃東則對《蘋果》表示，解放軍最新入列的三艘主戰艦艇十分「攞命」，針對台灣的意圖明顯。其中，首艘075型兩棲攻擊艦，從命名「海南艦」來說，表面上具震懾南海的作用，但「殺雞豈用牛刀」，應對南沙群島的軍事衝突，根本用不上兩棲攻擊艦。若將來部署在南海，或只會引起東盟諸國的不滿及猜疑。因此，該艦實際應是為台海「度身訂做」，將來甚至執行攻台之用。

黃東指，雖然外界形容該艦可媲美美軍的黃蜂級兩棲攻擊艦，但其實仍有一些差距。而海南艦 的戰力在於艦上搭載的直升機，若獨單一艘出航，根本是浮在水面上的「空殼」，毫無戰鬥力，它必須與其他艦隻聯合指揮作戰，才能在包括登島或搶攤戰中發揮最大威力，相信解放軍兩至三年，就能夠摸索出有關戰術。

黃東估計，075型兩棲攻擊艦至少會有三至四艘，之後會根據實際需要發展出改進型，或直接製造下一代「076型」、更大體積的遠洋兩棲攻擊艦，屆時或真的會與美軍的兩棲攻擊艦睇齊。

至於094A型戰略彈道導彈核潛艇長征18號艇，黃東認為，明顯是針對美國，但亦曲線與台灣有關。外界相信，「長征18號艇」可攜帶射程10,500公里的「巨浪-2A」型潛射彈道導彈，在戰略上對美國起着震懾作用，甚至用作警告美軍在台灣問題上勿輕舉妄動。

《蘋果》記者

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