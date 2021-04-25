【本報訊】解放軍海軍三款主戰艦艇上周五（23日）在海南三亞軍港舉行入列儀式，中央軍委主席習近平當日亦有出席儀式授旗。本港軍事專家梁國樑向本報指三艦入列南海艦隊顯示中方以此震懾南海周邊國家的味道甚濃，至於官方同一時間進行三艦入列表面上聲勢浩大，但他認為當局有意分散外界對三艦軍備的注意力，當中的075型兩棲攻擊艦海南艦及核潛艇長征18號絕對值得個別入列，因為這兩艦均顯示中國海軍力量及核威脅已大幅提高。

梁國樑表示，海南艦被列入南海艦隊最明顯的任務就是要處理南海爭議，不過中方要處理南海爭議根本不需要動用到此艦，因為南海周邊國家根本沒有同級數的海軍力量，因此海南艦在南海幾乎是無可匹敵，相信中方只欲借此震懾南海周邊國家。軍事專家黃東則認為將來把海南艦部署在南海，或只會引起東盟諸國的不滿及猜疑。

海南艦戰機難升降 不利遠洋

作為中國最大型兩棲攻擊艦，梁國樑介紹指海南艦的設計主要參考自美軍的黃蜂級兩棲突擊艦，不過在甲板到機庫的升降機設計上，海南艦的功能恐比黃蜂級突擊艦較為局限。梁指出，黃蜂級突擊艦的甲板升降機主要設置在艦兩側，佔用甲板甚少。海南艦的升降機則設置在甲板中間及艦尾，令甲板硬度降低，同時縮短了艦載機的滑跑距離，這意味着海南艦的未來可能只容許直升機的升降，無法如美軍黃蜂級突擊艦般可容許F35B型這類可垂直升降的隱型戰機升降。雖然中國目前未有可垂直升降的戰機，但海南艦的升降機設計無疑是扼殺了當中的可能性，不利遠洋作戰。

相比目前在解放軍服役的094型系列核潛艇，梁國樑透過觀察央視片段發現，長征18號的長度堪比同場約180米長的導彈驅逐艦大連艦，這與一般僅長130米的094型系列核潛艇差距甚大，目測艦體的直徑同樣比094型為大。此外，透過官媒拍攝習近平站在長征18號艦體上的照片可見，長征18號的導彈發射孔直徑比一個成年人還要高，差不多有2.5米，因此可以預測其攜帶的洲際導彈可比以往粗壯，即使是射程達1.6萬公里的巨浪-3型潛射彈道導彈亦不成問題，故不排除長征18號為解放軍最新型戰略核潛艦。

二次核反擊能力大幅提高

對於長征18號的戰略作用，梁表示這顯示中國的二次核反擊能力已大幅提高，特別是中美近期在南海屢起爭議，核潛艇意在警示美國在作出任何針對中國的軍事行動前，中方仍有長征18號這類可發射核彈頭洲際導彈的潛艇作為報復。

至於同場入列的055型導彈驅逐艦大連艦則是多用途戰艦，主要擔任航母以及兩棲攻擊艦的護衞艦，該艦可撐起整支艦隊的防空網。據資料顯示，055型導彈驅逐艦在噸位、火力上都超過美軍驅逐艦。曾有澳洲傳媒指出，中國055型萬噸大驅「令美國精銳也感到羞愧」，有力為海戰重新定義。