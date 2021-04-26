內地今年關注糧食產量，繼國務院總理李克強上月5日於全國兩會期間發表政府工作報告時表明，全年糧食產量保持在1.3萬億斤（約6,500億公斤）以上後，周一（26日）舉行的第13屆全國人大常委會第28次會議亦提出「反食品浪費法草案」，建議食肆負責人可對浪費食物的顧客收取額外費用。有關草案引起熱議，有留言表示：「明顯浪費飯店可另收錢？哈哈！敢收嗎？不怕客人不來了？不切實際的法規！」

第十三屆全國人大常委會第二十八次會議將於周一（26日）至周四（29日）在北京舉行，而「反食品浪費法草案」就在會議首日進行審議。有關草案建議，餐飲服務經營者可以對造成明顯浪費的顧客收取處理廚餘垃圾的相應費用，並強調收費標準應該明示。

該草案同時提出，經營自助餐或透過網上外賣平台提供服務的食肆，應該「主動告知」消費規則和防止食品浪費要求，提供不同規格餐具，提醒消費者適量取餐；餐飲服務經營者亦不得誘導、誤導消費者超量點餐，並建議餐廳負責人可以在菜單上標註食品份量、規格及建議消費人數等，為顧客提供點餐提示，並根據顧客需要提供公勺、公筷及打包服務。

該草案又指，將進一步加強公務活動用餐管理，首先「政府部門、國有企業事業單位等應當帶頭厲行節約，反對浪費」，其次是「公務活動需要安排用餐的，應當根據實際情況，節儉安排用餐數量、形式，不得超過規定的標準」。

有關草案引起網民熱議，有人表示贊成，留言稱：「浪費的要收雙倍的錢！」「浪費的確可恥。」不過亦有人表示：「這法規制定的實在腦子進水？」「這種事情只能提倡，真要立法也沒法執行，只是徒增笑爾！」「明顯浪費，飯店可另收錢？哈哈！敢收嗎？不怕客人不來了？不切實際的法規！」。

自李克強在政府工作報告中明確提出全年糧食產量保持在1.3萬億斤（約6,500億公斤）以上後，農業農村部上周二（20日）曾舉行新聞發佈會，介紹一季度農業農村經濟的運行情況，種植業管理司副司長劉莉華表示，今年可能多次出現極端天氣及重大病蟲災害，強調當局會實行相關措施以確保能達到上述目標，例如展開「蟲口奪糧保豐收」等行動。

中國新聞網／新浪新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）