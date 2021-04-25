作為「山寨」大國，內地的抄襲手段當然是層出不窮，但上得山多終遇虎，長城汽車旗下電動車部門ORA，早前推出一款名為Punk Cat的新車，整體外形均與福士（Volkswagen）經典初代甲蟲車Beetle十分相似，近日福士對此發表聲明，表示不排除控告ORA抄襲。

據外媒《Carscoops》報道，ORA早前在上海車展發表的Punk Cat雖是電動車，但外型形卻與第一代福士甲蟲車Beetle幾乎一樣，包括經典的引擎蓋線條以及圓形頭燈等，就連輪拱（wheel arch）的弧度也很相似，可說是明目張膽地完全倒模複製。

福士官方發言人接受外媒採訪時表示，目前總廠正確認Punk Cat有否違反外觀設計專利，他們將保留採取必要法律行動的權利。不過，有外媒認為，福士語帶保留，疑因類似情況在中國實在太難告得贏，而且需要花費大量時間與金錢。Punk Cat早前已宣佈今年內正式投入生產，福士必須盡快確認是否控告商標侵權，否則將難以阻止Punk Cat量產上市。

有指，雖然誕生於1938年的甲蟲車Beetle已於2019年停產，但原廠去年又註冊e-Beetle商標，亦即有關設計版權仍屬福士。

此外，不少德國沃爾夫斯堡的律師也表示，很樂意將此案提交法庭。

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