昨日，清華大學迎來建校110周年紀念日。校方對外宣佈，港龍創辦人、有「香港毛紡大王」之稱的曹光彪的臨終寄託——將自己名下的財產全部捐贈清華。校方經慎重研究，決定將其遺贈的資金用於在清華教育基金會設立的「清華大學曹光彪先生紀念基金」，以支持清華科技創新和延請世界知名學者來校任教等工作，助清華向世界頂尖大學的目標奮進。外界曾推算，曹個人身家保守最少逾百億港元。

今年3月12日凌晨，曹光彪在港安醫院離世，終年100歲。曹家同月30日低調舉行喪禮儀式。校方稱，曹與清華有着二十餘年的深厚交往，此次捐贈是他多年來對清華發展傾注大愛與熱忱的延續，基金會誠摯感謝曹的慷慨善舉，也深知責任重大，表示一定會管理好這筆寶貴的資金，不負曹先生的信任與厚愛。曹在1964年創立永新企業，後發展為世界最大的毛紡企業之一，並 1987年在香港上市。永新1994年私有化，以當時的股價計算，市值超過20億港元。外界曾推算，曹個人身家保守估計最少逾百億港元。

校慶舞蹈表演被轟低俗

清華大學近日舉行不少校慶活動，當中有舞蹈隊成員在校園內穿着金色連身短裙表演，引網民批評：「以為是天上人間洗浴中心開業！」不過有網民認為此批評過於苛刻：「這都是校內學生社團參加校慶助興的表演，都不是專業出身，何苦如此為難！為甚麼看不到她們的青春活力以及熱情氣息呢？」

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