（新增：內容）由前蘇聯航母「瓦良格號」改裝而成的解放軍航母「遼寧號」，日前傳出在海南島東方外海疑因故障，原地停留將近1日「漂浮」後，長期追蹤船艦的Twitter賬號「OSINT-1」公開一張衞星照片，發現美軍一艘裝有神盾系統的伯克級導彈驅逐艦，昨日在接近日本宮古海峽，混入「遼寧號」航母戰鬥群中航行。軍事評論員黃東認為，讓美國軍艦闖入航母的防衞圈，實在是「丟架」，護衞艦亦有失職，不排除會有受罰負責。台灣國防部表示，對於周邊海空域狀況都有充分掌握，並且會妥慎應對。

這張昨日拍攝的衞星照片顯示，「遼寧號」航母戰鬥群昨日駛至台灣東部海外、接近宮古海峽，伯克級導彈驅逐艦混入戰鬥群當中，包括054A導彈護衞艦「黃岡號」、052D導彈驅逐艦「成都號」及「太原號」則駛在美艦與中國航母之間，而負責補給的901級綜合補給艦「呼倫湖號」，則在美艦後面航行。

衞星照片未能確定這艘混入「遼寧號」航母戰鬥群的神盾艦是哪一艘，但本月初曾經出現在長江口的美軍伯克級導彈驅逐艦「馬斯廷」號（USS Mustin，DDG-89），曾經在數千英呎外近距離拍攝「遼寧號」，艦長與副艦長更在甲板上，翹腳遙望。

另外，軍事Facebook專頁「新‧二七部隊軍事雜談」指，美國空軍於周二（27日）早上從日本沖繩縣派出RC-135W電子偵察機，經台灣東部轉往巴士海峽，其後進入西南海域，旁邊有一架KC-135T加油機伴飛支援，過程中亦與海面上的友艦共同監控航行接近宮古海峽的遼寧號。

黃東認為，以戰術分析，這次事件相當不合邏輯：一艘9,000噸的軍艦，可以「大搖大擺」地闖入航母戰鬥群的防衞圈，而且護航的護衞艦又沒任何行動，保護航母，讓美艦「如入無人之境」，事件十分不尋常。

黃東指出，從美軍美軍伯克級導彈驅逐艦「馬斯廷」號在近距離拍到遼寧號照片、遼寧號曾在南海外停留，到今日傳出有美艦闖入其戰鬥群，連續多日都有消息傳出，當局一直沒有否認，亦沒有以「正確消息」闢謠，他估計海軍裏面可能出現了問題，令現在仍無法統一口徑，但是確實出了甚麼問題，外界難以知曉。

黃東又認為，軍方發生甚麼事可能會是個謎，但讓美艦不止一次在近距離觀察遼寧號，看穿海軍最尖銳武器的「秘密」，事件是相當「丟架」，軍方原可能是以這次巡航來炫耀，沒想到會變成示弱、露底。

黃東又認為護衞的艦隊亦明顯是失職，日後可能要有人受到懲處。可是，他認為內地軍事不透明，不排除過一段時間軍方才會解釋事件，甚至將事件丟淡。

Twitter／《蘋果》記者

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