（新增：內容）內地智能電視機再傳問題，繼內媒早前報道小米等智能電視有開機時逼睇廣告的問題後，近日又有內地網民發現創維電視有「勾正數據」程式，每10分鐘就會掃描電腦主機名稱、網絡介面卡位置、IP address以及網絡延遲時間等資料，並傳回指定網站，質疑「確定這不是間諜服務？」創維香港維修部員工表示，香港出售的機款與內地不同，強調進口時經當局檢查，不會有監控功能，稱勾正數據程式運作純屬商業行為，用於優化數據，精準投放廣告，否認有窺探用戶私隱。

有內地網民23日在網上論壇發文，指近日覺得電視機速度很慢，打開系統後台查看，竟發現一項名為「勾正數據服務」功能，令其一頭霧水，「完全不知道是幹甚麼的」。網民隨後發現此功能是每隔10分鐘就掃描一遍全家連接網絡的設備，甚至會收集電腦主機名稱、網絡介面卡位置、IP address、網絡延遲時間等資料，亦會探測住所附近的Wi-Fi名稱，然後全部傳到「gz-data.com（勾正數據）」這網站。

即該網民家中不論有甚麼智能設備、手機有否放在家中、誰曾連接其家網絡，甚至周圍鄰居Wi-Fi的名字，隨時都被收集資料再上傳，驚呼「確定這不是間諜服務？」事件引起其他網民熱議，留言稱「所以隱私就是這麼被竊取的」、「所以我一直很反感智能家居」、「這種電視放我家都是不敢連網的」、「所以別買國產互聯網電視，買了也別連上網絡」、「真的很難相信大陸貨」。

勾正數據公司2019年曾自豪地公佈：「目前勾正已與創維、酷開、TCL 、長虹、康佳、風行、微鯨／電視貓、三洋、東芝、飛利浦等廠商達成長期戰略合作關係，通過在系統層植入SDK ，獲得一手的智能電視數據採集。」截至2018年底，勾正數據已覆蓋智能電視終端達1.03億，佔全網設備量55%，換言之，上述所有電視用戶都曝露在漏洩個人資料的風險中。勾正本月還對外提供免費升級版，聲稱「可單獨分析的城市新增至121個」。

《蘋果》記者以顧客身份向勾正數據查詢，銷售部陳先生指，這功能純粹是商業行為，有助於優化數據，精準投放廣告，否認有窺探用戶私隱。對於用戶未必知道數據已被收集，陳先生解釋指，電機首次開機時會顯示用戶使用協議，說明會採集數據用於商業行為，他承認用戶未必留意到，「嗰個用戶協議有十零頁，大家點（擊）『同意』就過」，而如果不按同意，則使用電視時「可能會有啲影響」。

他又說，巿面上各種智能家電或各種程式都有類似的用戶協議，亦會涉及相關採集數據行為，今次事件剛好有人提出來，才令勾正受關注。

創維電視在香港亦有出售，記者以顧客身份向創維電視香港維修部查詢，職員指香港的機款與內地不同，進口的香港機款須經機電工程署和海關檢查，不會有監控的功能，又聲稱創維電視的Wi-Fi功能只接收訊號，「暫時未有咁高科技可以攞到（其他設備）私隱的技術」。《蘋果》其後再向香港創維的傳媒聯絡查詢，至截稿時仍未收到回覆。

立法會資訊科技界選委、軟件工程師黃浩華向《蘋果》表示，「勾正數據」收集相關資料的技術並非新技術，基本上擁有處理器的裝置，例如路由器（Router）等就能做到，「但值得探討的是那個裝置（創維電視）為何要這樣做，我覺得奇怪的是它為何要掃描主機名稱、網絡介面卡位置、IP address，因為電視機的功能和Router不同，Router是（家庭網絡）中心點，出現這些資料無可厚非，但電視機這樣做的確很奇怪。」

他又說，有關技術會增加被入侵或監控的機會，而程度就要視乎用戶在保安方面的措施，例如網上銀行密碼，由於這些傳輸資料受SSL保護，即使被黑客入侵亦不會洩露，「但如果那個木馬程式能看到你個keyboard（鍵盤）或電腦畫面，則另作別論」；設有家用IP Cam（網絡攝影機）的人則要比較注意，「因為坊間IP Cam都幾多保安漏洞，在最壞的情況下，這技術的確有可能讀取到攝影機。」

怎樣做才能保障自己？黃浩華就坦言「不如唔好用嗰部電視」：「因為你無法知道它（勾正數據服務）還會收集咩資料，既然已經信唔過，咁點解仲要開着部電視呢？」不將智能電視機連接上網亦可防止資料洩漏，「但咁做買部智能電視嚟做咩？不如買部傳統電視仲好。」

本港IT組織「前線科技人員」則表示，一個網絡裝置（創維電視）搜尋同一個網絡內的其他裝置，可根據MAC address辨認到是哪間廠商的設備，從而知道這個家庭正在使用甚麼電器或接上網路的裝置。如果使用這些數據的公司有惡意的話，他們可以透過搜集回來的資料，利用已知的安全漏洞，方便針對特定裝置來「hack」，而如果使用者有懷疑的話，建議過Router建立guest network，把電視接上guest network而非主網路，那電視就不會「看」到網路上的其他裝置。

《蘋果》記者

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