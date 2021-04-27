解放軍軍機不斷擾台、三艘主力艦宣佈入列海軍，台海緊張局勢不斷升級，專為美軍提供調研和情報分析服務的智庫蘭德公司（RAND Co.）近日發表報告，認為目前台海局勢錯綜複雜，認為台灣會否陷入戰火，全由北京方面決定。可是，中方卻要持續解決各種問題，經濟轉型遠比兩岸統一優先，而且一旦開戰所需承擔的風險與代價，都可能是阻止北京出兵武統。

這份報告主要分析美軍在亞洲兩大衝突點——朝鮮半島與台灣海峽的阻嚇力，對於台海，報告指目前台灣被威懾的情況是喜憂參半，一方面，許多美國政府治理能力、信守承諾、國家意志等變數，在過去20年來已經減弱。中國發動攻擊的動機，已經成為是否陷入危境的主要障礙。

不過，報告認為北京仍認為台灣問題是最高層次的國家利益，同時亦不滿目前台海現狀，但同時亦擔心與美國關係持續緊張。可是，這亦不代表兩岸難以避免開戰，報告指「只要中國持續優先處理其他問題，例如經濟轉型優先於兩岸統一，並認為『和平統一』仍有希望。另外，開戰所需承擔的風險和代價，仍可能是阻止北京出兵武統的主要因素。」

報告亦認為，隨着大陸軍力擴張，美國出兵捍衞台灣的代價也隨之增大，部分專家開始質疑美國承諾協防台灣是否值得。但報告強調如果美國不協防台灣，所付出的代價將會更大：「所有亞洲國家都在看美國如何處理其承諾，然後決定應該要和華府或是北京保持優先來往關係。」

報告又認為，大部分美國政治人物都傾向兩岸維持和平現狀，並對是否出兵協防台灣仍保持模糊策略，避免刺激北京當局，這種模糊策略令外界難以判斷台灣目前是否安全：「中國持續進行軍隊現代化，而台灣軍力則持續萎縮，再加上美軍是否出兵實現協防承諾的不確定性，使得北京越來越懷疑美方嚇阻的能力。」

福布斯網站／台灣《蘋果新聞網》

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