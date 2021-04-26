荒誕事認真做。河南鄭州有職業培訓學校校長在雜誌發表論文，聲稱在其指導下，學生以「超心理意識能量方法」成功把40多隻煮熟了的雞蛋，逆轉成可孵化小雞的生雞蛋。事件在內地引起大風波，涉事雜誌承認論文玄幻，不知為何批准刊出，官方機構亦稱已介入調查，官媒也參一腳發文評論。論文作者周一（26日）仍向傳媒堅稱，實驗的事實正確，只是理論尚在研究中。被發現一直推廣特異功能的作者，聲稱遭網民打擊，網民笑指對方下個實驗，將會是把死人復活。

引發強烈爭議的論文題為〈「熟雞蛋雞蛋返生孵化雛雞」實驗報告（孵化階段）〉，刊於吉林省的國家正規出版期刊《寫真地理》雜誌2021年3月第11期，作者是春霖職業培訓學校校長郭萍及河南第二人民醫院腫瘤科醫生白衞雲。

文章指，在郭萍帶領的學生實驗中，學生「運用超心理意識能量方法讓雞蛋返生」，把已煮熟的蛋，變回可孵化雛雞的生雞蛋，甚至有一枚雞蛋當場破殼，聲稱已成功返生40多枚蛋。

論文近日在網絡上廣傳，引起巨大反響，紛紛指摘事件違反科學，質疑作假及刊物的審批程序等。

極目新聞周一找到郭萍回應事件，她強調，一年內做了多次實驗，又有邀請專家見證，承認不清楚原理，但事實（指返生煮熟雞蛋）則是正確的。

對於論文所指實驗是於2020年8月12日進行，但論文卻早在同年6月已刊出，郭萍解釋是因為前期做過多場實驗。

郭萍過去也曾發表「煮熟綠豆返生發芽」的文章。對於被質疑違反科學常識，她反問，「為甚麼多次實驗都成功」，就不能朝這方向探索研究？

郭萍已遭教育局、紀委、人社局（人力資源和社會保障局）等部門查問，她抱怨遭網民打擊及影響學校發展。

郭萍在上游新聞的訪問中，聲稱熟蛋返生「是運用腦科學、生物學、物理學、量子力學」，又指曾培訓很多孩子，他們「能在土裏、空中、水裏抓到很多常人看不見的東西」，學費則是半年6萬元人民幣（約7.18萬港元）。

有內媒以天眼查等工商訊息查詢系統查詢及從過去報道發現，郭萍尚有郭平、郭花平等名字，以企業家、校長和學者（鄭州大學教授）等不同身份活動，具心理諮詢師、企業培訓師、國際華人超心理學會中國分會秘書長、錢學森教育思想研究院研究員等頭銜，而且她有積極參與特異功能研究及推廣。

春霖職訓亦開辦多種涉及超能力的課程，例如今年3月30日的《超心理學-腦科學技能應用》，教人與書本交朋友、量子揭書速讀、意念移物等。

有曾參加郭萍主持的人體科學活動的科普作家，向內媒澎湃新聞網直言，郭萍過去撰寫過多種特異功能現象，無非是魔術手法。

官媒新華網亦就事件發表評論文章，批評涉事論文是「偽科學，真騙子」、「這樣的魔幻劇情，竟然堂而皇之出現在一篇期刊論文中，實在是毀人三觀」等。

央視也批評指，有不務正業者披上科學外衣，嫁接到傳統騙術之中，胡編亂造，貽害無窮。

《寫真地理》則回應稱：「該論文有些玄幻，正常審核是不會通過的，作者應該是用了甚麼別的辦法發表的。」未說明文章刊發原因。

據悉，春霖職業培訓學校是人社局2009年批准成立，從事職業資格認證培訓，其網頁介紹開辦有「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」、「快速作文寫作」課程。鄭州人社局指，已就郭萍的學校展開調查，如有從事審批之外的教學，會予以處罰。

鄭州科技局稱，已配合其他部門聯合調查事件，該局人員表示，涉事論文的項目未有報備，應是通過私下渠道在雜誌發表。

鄭州大學周一晚向內媒證實，郭萍為該校1996級成人教育的校友，但未在大學任職或辦學。

至於論文第二作者白衞雲，河南第二人民醫院指他已於去年10月退休。

極目新聞／澎湃新聞網

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