深圳是中共總書記習近平口中的「大灣區建設的重要引擎」，也是不少內地民眾夢寐以求居住及工作的大城市。可是，內地公佈的統計顯示，深圳的小學新生、電話用戶及互聯網用戶數字統統下跌，顯示民眾正陸續離開深圳。內地專家認為，疫情、高樓價及深圳產業升級，都是令民眾離開深圳的原因。

深圳市當局仍未公佈去年常住人口數據，按照過去幾年趨勢，每年新增的常住人口都會增加超過40萬，不過，當局近日公佈的《深圳市2020年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，去年深圳小學招生人數為19.07萬人，比上年下降6.5%，去年底全市手提電話用戶少了超過214萬，固網電話用戶則減少30萬、移動互聯網用戶亦減少約34萬。

數據顯示，深圳出現人口流出。中國城市經濟專家委員會副主任宋丁認為，疫情、高樓價和深圳產業升級等，都是造成部份人離開深圳的原因。宋丁認為，製造業搬遷令部份工人離開，高樓價同時推高民眾生活成本，在疫情爆發後，部份人已返回家鄉工作。

深圳大學經濟學院教授鍾堅則認為，人口變化與深圳產業轉型、產業調整有很大關係，現在對一般勞動員工需求減少，對大學生需求正在上升，兩者不矛盾，深圳人口結構變化，也是要適應產業結構變化。

內地經常提出「人口紅利」概念，宋丁認為，現在的人口紅利的性質，已從以往的單純人口增加、就業率增加等，轉為追求人才數量與質量的提升，宋丁認為這樣的轉變能令城市未來產業和經濟向更高方向發展，符合「十四五」規劃綱要。

上海第一財經

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