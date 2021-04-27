全球疫情仍未受控，特別是印度疫情更有惡化迹象，昨天單日新增超過35萬確診，連5天創新高，新增死亡逾2,800人，各國紛紛施以援手。不過，據印媒報道，儘管中國宣稱提供支持與幫助，但中國國營的四川航空公司，卻已將其飛往印度的所有貨運航班暫停15天，嚴重干擾醫療物資的運送。不過，內媒指已透過香港將800部氧氣機運往印度德里。

《印度時報》（The Times of India）報道，隸屬於四川航空的四川川航物流公司周一發出通知，已暫停包括西安往德里在內的6條航線貨運航班15日，以面對印度疫情的突然變化，減少境外輸入病例。

報道指，四川貨運航班暫停，令印度向中國訂購氧氣機的代理商大感意外，並對當地急需醫療物資的情況造成嚴重影響，有關方面必須透過不同航空公司，將物資運送到當地，這必然造成延誤。此外，中國供應商也被指大肆哄抬價格，在疫情大流行中牟利，相當不人道。

不過，內地《環球時報》屬下的環球網報道，中國駐斯里蘭卡大使館昨日在Twitter表示，800部氧氣機昨日從香港抵達印度德里，這周內還會再有10,000部，還指中國正就印度的緊迫需求與新德里保持聯繫。

對於是否幫助印度抗疫，中國民間輿論出現分化，支持者認為應該幫助，否則擴散會影響到中國；反對者認為，印度政府自己造的「孽」，應該自己負責，況且之前印軍還在中印邊境頻繁挑釁，打死解放軍。

另外，中國繼續大力推動疫苗、抗疫外交，今日更與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉舉行六國外長應對疫情視像會議。有指，從與會的國家的地理分佈看，全部屬於與印度接壤的國家，對印度形成包圍狀態。當前，由於印度新冠病毒變異快，傳播凶猛，令周邊國家不得不警惕，而中國具有不少防疫經驗，自然成為求助對象。

《印度時報》/ 環球網/ 多維新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）