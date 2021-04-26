新華社昨報道，中央巡視組原副組長董宏涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。現年67歲的董宏是中國國家副主席王岐山的舊部，被視為王的「大管家」。董宏落馬一度讓外界關注王岐山的命運，但王岐山近期都有公開露面，本月20日也出席在海南舉辦的博鰲亞洲論壇開幕式。

違紀違法被開除黨籍

董宏去年10月傳出因違紀違法，被中央紀委國家監委調查。中央紀委國家監委網站今年4月12日指，董宏已被開除黨籍。中紀委網站通報稱，經查，董宏理想信念坍塌，「四個自信」喪失，嚴重違反政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實，大搞迷信活動，違規干預和插手執紀執法活動；無視中央八項規定精神，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品禮金；縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響牟利；腐化墮落，家風敗壞；大肆收錢斂財，大搞權錢交易，利用職務便利在企業經營、專案開發、工程承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。董宏被撤銷黨籍後，中共按規定取消其享受的待遇、收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，並一併移送所涉財物。

新華社