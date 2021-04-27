曾為12人案辯護的福建廈門律師楊暉，近日被指非法在網上銷售書籍，遭當局行政處分，罰款近28萬多元人民幣（下同，約33.8萬港元）。據知情人士透露，楊暉為討回公道，已要求當局召開聽證會。

曾代理多宗敏感案件的楊暉，愛好閱讀，最高峯時家裏收藏了8千多本書，他因而養成在網上銷售二手書的習慣，未料竟因此墮入法網。

自由亞洲電台引述知情人士稱，兩個月前，廈門集美區文化市場執法人員在沒有搜查證的情況下，要求進入楊暉寓所搜查，被楊暉拒絕。及至上周，廈門當局向楊暉發出通知書，以他未經批准擅自在二手書網站「孔夫子舊書網」從事出版物發行業務為由，對他行政處罰，罰款金額為賣書所得款額的7倍，即28萬3千多元（約33.8萬港元）。

「『孔夫子舊書網』上面賣書都有紀錄的，它（當局）就根據那些紀錄整理出來的冊子，另外就是微信上轉書給朋友的紀錄，因為它非法監控微信，所以它也了解到轉書的數量。」知情人士說，楊暉手中的書都是從舊書店或網上零售商店購買，已經完成發行程序。

知情人士還透露：「原來他們一直想把事情朝着刑事犯罪那邊走過去，但是數額一直達不到，因此他們就退而求其次，追究行政責任。」當局以非法銷售書籍為由，向當事人罰款接近30萬元，知情人士認為十分荒謬：「把一個千百年來沒有任何一個國家予以禁止的行為，處以高得不可思議的罰款，那就是荒謬可笑。你說秦始皇焚書坑儒。合法的書你放在家裏交換一下，連秦始皇都不會過來管你。哪裏會有這樣荒唐到惡心的法律？」

楊暉本身是家庭教會信徒，長期參與基督徒維權案件，曾為秋雨聖約教會及牧師曹三強等辯護。去年12港人在內地水域被捕，其中一名港人喬映瑜家屬委託的律師就是楊暉。外界相信，當局以非法銷售書籍向楊暉採取行動，與他代理敏感案件及在微信發聲有關。

知情人士透露，廈門當局應楊暉要求，將在下月就行政處罰召開聽證會，而楊暉考慮到受罰會影響到所屬律師事務所，已應事務所要求，在上月初註銷執業證。

香港的中國維權律師關注組對楊暉被罰款接近30萬一事表示關注。總幹事杜松表示，中國把掃除文盲、鼓勵自學成才都寫進憲法，同時也是「經濟、社會及文化權利國際公約」的締約國，對推動教育該當不遺餘力，轉售書籍理應受到鼓勵。「家庭環境不太好的人可能在網上找二手書籍買回來讀，這就是自學成才的過程。如果楊律師現在是因為轉手書籍而導致被罰款，無論是憲法還是『經濟、社會及文化權利國際公約』也是相違背的。」

自由亞洲電台

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