六間中國國有銀行5月5日「購物節」前，低調推行電子人民幣（e-CNY），隨着電子人民幣普及化，勢危及微信及支付寶的龍頭地位。有份推行電子人民幣的銀行高層對路透社表示：「民眾將意識到電子人民幣十分方便，不用再依賴支付寶或微信支付。」

配合國家控制大數據

六間國有銀行正游說商戶、零售客戶下載政府研發的電子錢包作為交易工具。路透社分析指，電子人民幣的發展將侵蝕螞蟻集團的支付寶及騰訊的微信支付的電子支付地位，這同時與北京近期的反競爭政策、擴大政府對行業影響力的行為一脈相承。

內地銀行高層向路透社指出：「民眾將會意識到電子人民幣十分方便，其實不用再依賴支付寶或微信支付。」另一接受路透社訪問的銀行高層更不諱言，現時支付寶及微信支付坐擁海量數據，因此北京推出電子人民幣，也是配合國內反壟斷政策，幫助國家控制大數據。

人民銀行從2014年開始研究法定電子貨幣，內地多個城市及經濟區域已有試點。人民銀行電子錢包未來將可用於多個網店、影片平台等等。然而，該電子錢包未能連上支付寶及微信支付，但可上京東及滴滴打車等App，針對意味甚濃。

人民銀行及騰訊拒絕回應路透社查詢，螞蟻集團亦拒評論支付寶與電子人民幣的關係，其中由螞蟻集團支持的浙江網商銀行回應指，該行是其中一間有份參與研究及發展電子人民幣的銀行，將根據人民銀行的安排推行試驗計劃。

路透社