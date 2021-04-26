解放軍航母「遼寧號」日前傳出在海南島東方外海原地停留將近一日，不少網民懷疑「遼寧號」是否出現故障，成為「漂浮航母」，又盛傳遼寧號失去動力，需由拖船拖回港口。不過，根據衞星照片顯示，已在南海航行逾兩周的遼寧號，目前正在呂宋島西北外海，可能會進入巴士海峽。

遼寧號失去動力漂浮、要由拖船拖回港口的消息已流傳好幾日，不過長期關注南海軍事動態的越南軍事記者Duan Dang在Twitter上指出，經過比對衞星照片，發現遼寧號正由解放軍導彈護衞艦的護航下，在南海東北方海面向北移動。Duan Dang指出，遼寧號目前正航向巴士海峽，可能會離開南海。如此將更靠近台灣。

Duan Dang綜合遼寧號過去兩周在南海航行的航行軌迹，發現航母最早本月10日出現在台灣西南方外海，12日航行至海南島外海，在海南島東方海面滯留兩日，因而被傳出故障消息。然而，遼寧號15日再次向南航行，21、22日之間在中沙大環礁西南方海面，接着往北航行，至25日出現在呂宋島西北外海。

共機貼海飛尋台雷達死角

此外，昨再有解放軍軍機闖入台南西南空域。fb專頁「台灣西南空域」表示，三架闖入台灣空域的共軍戰機，包括運八反潛機、運八遠干機以及運八技偵機，其中運八技偵機更是創新低的貼海30米飛行，疑似尋找台軍雷達死角，不過仍被台軍發現，發出廣播驅離。

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