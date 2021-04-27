台灣旱情持續，近兩天的降雨仍不足解困，流經雲林縣二崙鄉的一段濁水溪溪床，更乾涸得裂開，鱸鰻、台灣鯛魚屍曬至見骨，陷在溪床中，當地農民說：「在這種稻幾十年了，第一次這樣！再不下雨，農民要倒了！」而在旱情最為嚴竣的台中，經濟部水利署及台灣自來水公司正推動抗旱2.0計劃，總統蔡英文今到台中視察抗旱水井工程，表示現在已進入抗旱計劃最關鍵的時刻，呼籲民眾配合節約用水。

濁水溪的溪水一路向南到西螺鎮西螺大橋時，溪底還有一點溪水，但再往南到了隔壁的二崙鄉自強大橋段，整個溪床完全沒水，較低窪處的水坑殘水在幾天前乾涸。二崙鄉廖姓鄉民前天下午2時徒步走過溪床，發現鱸鰻、台灣鯛屍體陷在溪床，魚骨盡現，溪床嚴重龜裂，他拍下短片上傳到Facebook「二崙人讚出來」，引起網民熱議。

台灣《蘋果》查訪濁水溪自強大橋段，當地位於彰化、雲林交界。一位農民表示，雖然這兩天下了一陣小雨，但一下子就被乾涸已久的地表吸收，完全沒幫助，他在當地種稻數十年，以往最缺水的時候，溪床還有涓涓細流，不會到完全沒有水的情況。但這次乾旱到河床盡現，魚屍可見，是從來沒看過的景象，「再不下雨，農民要活不下去了！」

有網民質疑，濁水溪乾涸是上游集集攔河堰截流的結果，第四河川局副局長董志剛表示，台灣已經一整年都沒有颱風，造成全台缺水，濁水溪上游的集集攔河堰也是同樣乾涸，所以西螺大橋以下的河段沒水，並非全因集集攔河堰攔水造成。另外，西螺大橋以下河段沿岸的農田灌溉主要由集集攔河堰供水，濁水溪床雖然乾涸，但農田仍能灌溉。

至於今次旱情重災區台中，水利署及自來水公司推動「抗旱2.0計劃」，預計在台中市鑿88口緊急抗旱井，井口多位於台中市政府建設局轄管的公園綠地，預計4月底完成鑿設58口井，增供每日6.5萬噸公共用水，5月底完成30口井，增供每日5萬噸公共用水，合計每日增供11.5萬噸公共用水。

蔡英文今天在經濟部長王美花、水利署署長賴建信與台中市副市長令狐榮達等人陪同下，前往台中市中央公園視察抗旱水井工程，並頒發慰勉金給工程人員。蔡在會中表示，面對56年來最嚴峻的旱象，經濟部跟相關單位，從去年7月開始就超前部署，透過強化水資源管理跟調配，加快完成相關水資源的建設，都在這一次的枯旱期間發揮效果，上月由行政院核定的抗旱水源2.0計劃，現在已進入到最關鍵的時刻。

她指出，這個階段抗旱的重心，幾乎重兵都放在台中，希望台中市民、中部的朋友，在生活或者工作上，不會因為枯旱期間，而受到太嚴重的影響。

提到抗旱計劃，蔡說，這段期間在台中的部份，主要還是要開發更多的水源，尤其是伏流水，還有今天看到的水井，甚至於建築工地的地下水，都透過移動式的淨水設備，讓地下水可以充份地利用，人民生活可以不要受到太大的干擾，也減低台中地區的產業衝擊。

蔡強調，雖然這幾天有下一些雨，但是面對後續的水情，仍然是非常嚴峻，台中地區已經進入分區供水，這是為了要避免未來無水可用，水利署統計供5停2的節水率，都有達到15%的目標。她呼籲，民眾應配合政府的抗旱節水措施，一起落實節約用水，只有全民一心，才能共同度過這一場百年罕見的乾旱難關。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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