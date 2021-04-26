中國大數據公司勾正數據被揭每10分鐘，就會透過智能電視掃描全屋連接網絡的設備，引來嚴厲批評。勾正的銷售部職員向本報辯稱，收集數據只為了精準投放廣告，並無窺探用戶私隱。

每10分鐘掃描一次

事源一名中國網友日前發文稱，電視「卡卡的」，一查之下發現「勾正數據服務」每隔10分鐘就會掃描全家連上網路的設備，所搜集的資料詳列主機名稱、網路介面卡位置、IP等，數據被傳到勾正的網站。此外，勾正還會探測周圍的WiFi名稱，侵略性十分強。

勾正2019年曾自豪地公佈：「已與創維、酷開、TCL 、長虹、康佳、風行、微鯨/電視貓、三洋、東芝、飛利浦等廠商達成長期戰略合作關係……獲得一手的智能電視數據採集。」未知這些牌子用戶的數據是否都受影響。本月，勾正還對外提供免費升級版，聲稱「可單獨分析的城市新增至121個」。

本報記者以顧客身份向勾正數據查詢，銷售部職員陳先生稱，收集數據純粹為了精準投放廣告，無窺探私隱之意，同時辯稱電機首次開機時，會顯示用戶使用協議，暗示用戶是同意「上繳資料」，惟如果不按同意，「（電視）可能會有啲影響」。他又指，這情況非勾正獨有。

勾正其中一個戰略合作夥伴「創維」有在本港出售電視。香港分公司維修員向本報表示，香港機款只能接收WiFi訊號，不會有監控的功能。

《蘋果》記者 / 知乎