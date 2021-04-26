偽科學在中國永遠都有市場，河南鄭州職校校長郭萍聲稱，利用心理意識能量，將熟雞蛋變回生雞蛋，再孵化出小雞，還在吉林某本正規期刊刊登「成果」。她受訪時解釋：「它是運用腦科學、生物學、物理學、量子力學。」網民發現，這家職校長年開辦各種超能力課程。

鄭州春霖職業培訓學校校長郭萍以「雞蛋返生」為題刊登報告，聲稱她與一群經特別培訓的學生從養雞場取得10枚新鮮雞蛋，用開水煮23分鐘後，10名特訓班學生運用超心理意識能量，成功令雞蛋返生。該報告還繪形繪聲寫道：「雞蛋透光，卵白、卵黃分明可見，並當場破殼一枚，證實雞蛋返生呈液態。」並稱返生的雞蛋後來成功孵化出小雞。

辦超能力課程教土遁

此實驗共有兩篇報告，2020年6月和2021年3月先後刊在吉林省的國家正規期刊《寫真地理》雜誌。事件在網絡熱傳，網民隨後揭出，郭萍還曾多次發佈「物體穿瓶越壁」、「熟綠豆返生發芽」等違反基本常識的文章。該職校也開設多種超能力課程，如今年3月30日的《超心理學-腦科學技能應用》，教人與書本交朋友、量子揭書速讀、矇眼認字，其中意念移物還有土遁、火遁、水遁、風遁、木遁之分，儼如日本動漫的《火影忍者》招式，令人哭笑不得。

公開報道顯示，郭萍有相當多頭銜，如國家二級心理諮詢師等16項，也曾自稱為「鄭州大學教授」，鄭州大學昨晚已澄清她非該校教授。郭萍接受《上游新聞》訪問時，仍然強調本是從事大學科研工作。她還侃侃而談：「孵出來的雞還長大了，現在正在養雞場下蛋……它是運用腦科學、生物學、物理學、量子力學，一句兩句話和你說不清楚。」

半年學費7萬 央視斥胡言

郭萍又指「我培養出來了很多孩子，這些孩子能在土裏、空中、水裏抓到很多常人看不見的東西」，學費則是半年6萬人民幣（約7.18萬港元）。

網民另質疑為何《寫真地理》會刊登這種報告，《寫真地理》則稱「該論文有些玄幻，正常審核是不會通過的，作者應該是用了甚麼別的辦法發表的」，但沒有透露具體使用了何種辦法，暗示郭萍有「渠道」令報告獲刊登。

鄭州市人社局昨日稱，審批部門已經到春霖職校調查，並稱如該校開辦未申報的教學班，會遭處罰。央視昨日也發文批評，一些不務正業之人披上量子力學、心理意識等科學外衣，將之嫁接到傳統騙術之中，胡編亂造、胡言亂語，可謂貽害無窮。

澎湃新聞/《上游新聞》