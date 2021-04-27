由中共中央宣傳部主管的「學習強國」App，是以中共總書記習近平的講話及習思想為主要內容的理論學習平台，自2019年1月1日上線後，已經成為黨員必備手機軟件程式。不過，近日全國多地公安發出「緊急預警」，指有不法之徒冒充軍人，利用這個紅色學習平台進行電訊詐騙，在四川南充市就有人被騙走過百萬元人民幣（下同，約119萬港元）。

近日，廣東廣州、四川南充、綿陽、濟南，以及湖北隨州、新疆烏魯木齊及佳木斯等多個省市，出現不法分子利用「學習強國」App實施投資理財類電訊詐騙案件，且案件數量急劇上升。反電訊網絡詐騙中心發出電訊網絡詐騙「緊急預警」，呼籲民眾使用「學習強國」App時，提防有騙徒利用該App的交友聊天功能行騙。

據詐騙中心透露，該市轄區近日發生的一宗同類案件，單筆涉案金額超百萬元。

據指，綿陽一名女子2月16日報案稱，通過#soul#聊天軟件認識一名自稱已離異、現役軍人的男子，並正尋找配偶。她添加對方微信後，男子稱其在部隊保密單位上班，微信不方便聊天，要求添加「學習強國」App好友。兩人轉在該App聊天，男子透露在某平台炒期貨賺大錢，並借故將賬號和密碼提供給女子代為操作。3月6日，女子按男子要求代買期貨，見利心動，便在男子推薦的這個投資平台上開戶，並按男子指示多次投資。11日，女子發現其在平台內的資金無法提現，才發覺被騙。

烏魯木齊一名劉姓女子則於4月報警，指在「學習強國」App添加了一陌生男子為好友，對方也自稱是現役軍人。劉女在其誘導下下載「誇克」瀏覽器，登陸「珠海盛豐珠寶平台」參與翡翠、期貨等投資理財項目。由於前期收益頗豐，她在男子誘騙下加大投資金額，至4月底發現該平台不能提現，意識到被騙，遂報警，共計損失超過20萬元（約23萬港元）。

隨州一名許小姐報案稱，在「陌陌」上認識一名自稱現役軍人的男子，對方隨後以身份保密為由，要求通過「學習強國」App添加好友，雙方在App上聊天，對方獲取許小姐信任後，以帶領她購買糧食類期貨賺錢為噱頭，誘導她先後多次轉款共計逾16萬元（約19萬港元）給他。直至許小姐被身邊朋友提醒可能是詐騙後，才到公安機關報案。

綜合多地公安所指，騙徒一般通過陌陌、微信、抖音等交友軟件，冒充軍人身份，誘使對方加其好友，再利用「學習強國」平台實名註冊更容易獲取他人信任的特點，添加為該App好友，通過聊天消除受害人戒心，再發送一些「搵快錢」的方法和投資平台，或是推薦買股票、博彩，誘惑受害人小額度投資。待受害人前期拿到較豐厚回報後，就以平台升級、新股盈利為由，誘導受害人加倍投資，一旦受害人墮網，便設置提現要求或直接關閉平台，受害人察覺被騙後，就會被立即拉黑。

「學習強國」App由中宣部主管，是以中共總書記習近平的講話和習時想為主要內容的理論學習平台，集新聞聚合、即時通訊和社群網絡等功能於一體，除收錄大量習談話與影音內容外，還有黨史資料、「紅色革命」旅遊景點介紹、中國文化資料等。路透社曾援引兩位訊息人士指，該App是由阿里巴巴一個基本上不為外界所知的特別專案團隊「Y專案商業小組」開發，這個小組負責公司以外的發展專案。「學習強國」App於2019年元旦上線後，在中宣部的主導下，要求全國黨政機關公務員及共產黨員下載使用，使該軟件下載量激增，在蘋果App Store下載榜單中名列前茅。

綜合報道

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