（更新：內容）中美惡鬥，在南海劍拔弩張之際，國家主席習近平到海南省為3艘解放軍主戰艦艇主持入列儀式後，突訪廣西，今日他轉到南寧考察。他前日參觀紅軍湘江戰役紀念園時表示：「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。由於當年湘江一役被指為紅軍最慘烈的敗仗，此話隨即引起外界關注，甚至好奇問：究竟習近平是要向誰釋放這個訊息？要跟誰血戰？難道是美國？法廣網則認為，習近平此話或反映出他眼下陷入內外交困的心情。

新華社報道，習近平今日在南寧，到廣西民族博物館參觀壯族文化展，並且觀看三月三「歌圩節」壯族對歌等民族文化活動展示，了解促進民族團結進步和民族文化保護傳承等情況。

新華網前晚報道習近平訪問廣西桂林，並未提及習近平這番話，至昨日才在官微中發文披露，習近平在廣西桂林全州縣才灣鎮紅軍湘江戰役紀念園參觀時表示，實現中華民族偉大復興，困難再大，「就想想紅軍長征，想想湘江血戰」。習近平又謂，革命能成功的奧秘是「在最困難的時候堅持下去」，這樣才能不斷取得「奇蹟般的勝利」。

習近平同時強調：「紅軍將士視死如歸、向死而生、一往無前，靠的是理想信念」。

習近平作出有關講話後，新華社旋即推出「鮮血染紅的湘江」短片，還發出另一則報道《習近平為何如此重視這場關鍵一戰？》

中央當年所謂的「長征」，其實是逃避國民黨軍隊圍剿的一次大逃亡。根據中共的說法，紅軍由1934年10月撤出江西等地根據地時的10萬兵力，到1936年10月各支部隊先後達陝北，兵力僅剩下3萬多人。而「湘江血戰」發生於1934年11月底至12月初，是紅軍長征中最慘烈的敗仗，10萬人的軍隊折損超過一半。

有指，這場敗仗涉中共內部路線分歧，亦間接促成「遵義會議」的舉行，毛澤東就是在這場會議中進入決策圈，自此掌握中共大權。新華社2018年12月的報道稱「湘江戰役」慘敗，標誌逃跑主義軍事路線失敗。而中共目前面對內外交困，陷入前所未有的危機，目前走投無路，與湘江之戰的情勢倒很類似。

法廣網指，習近平此番說話或反映出他眼下陷入困境的心情。外界觀察習近平的困難，除美國壓力外，近期對他的最大挑戰，應該是今秋可能舉行的中共19屆7中全會。如果這個會議能夠召開，按照中共的慣例，應該在會上敲定中共20大領導人選。習近平近年來通過「打貪」來鞏固自己威望，並透過「修憲」，取消國家主席只能連任兩屆的限制，但不排除未來仍有變數。

海外華文媒體「多維新聞網」解讀習近平的寓意指，中國將面臨來自美國及其盟友所帶來的「最困難時期」，習近平疑似藉由海南、廣西之行給出應對答案，一是藉助物質力量來提升自身防衞能力，二是藉助精神力量來強化戰勝困難的決心。

新華網 / 法廣網 / 多維新聞網

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