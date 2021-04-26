日本迪士尼網絡商店shopDisney上周六（24日）推出一系列與當地知名網絡插畫家卡娜赫拉（Kanahei）合作的商品，當中以小熊維尼「我看了甚麼」這一張網絡「梗圖」（再創作圖片）作圖案的產品被台灣網民熱議，笑稱是在諷刺中國國家主席習近平，「辱華警報已經響起」 。

台網民笑指「辱華警告」

目前迪士尼與卡娜赫拉合作的小熊維尼改圖產品只能在日本網站購買，包括衞衣、T恤、杯子及手袋，當中衞衣最貴一款為8,250日圓（約592港元）。不少台灣網民見到這些商品，都聯想起習近平，因為2013年習近平訪美時，與時任美國總統奧巴馬會面，當時兩人並肩散步的照片被網民惡搞，指二人神態像極小熊維尼與跳跳虎。自此網民就開始以習近平不同的表情與小熊維尼比較和製作梗圖，這次的小熊維尼「我看了甚麼」產品也被台灣網民笑指這是「辱華警告」、「穿這件去中國會不會在機場就被逮捕啊？」

2018年，小熊維尼電影在中國被禁止上映，翌年，台灣獨立遊戲《還願》也因為出現「習近平小熊維尼」符咒，被中國網民抵制而下架。

卡娜赫拉是日本知名的網絡插畫家和漫畫家，以可愛的治癒系畫風聞名，擅於插畫、漫畫與人物設計，其作品「卡娜赫拉的小動物們」中的粉紅兔兔最具代表性。

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